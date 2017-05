Politik Sulzbach-Rosenberg

29.05.2017

Berechnungen der Statistiker sehen Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2029 bei knapp 18 000 Einwohnern. Von einer solchen Entwicklung ist in der Herzogstadt derzeit aber noch nichts zu spüren. Bei der Bevölkerungszahl werden Zuwächse verzeichnet. Und parallel dazu stellt sich der Kommune ein neues Aufgabenfeld.

Mehr Zuzüge

Neue Standorte

Arbeit für Bürger aus dem Umland

Wir wachsen - Angemerkt von Andreas Royer Muss man unaufhörlich wachsen? Was bringen die gestiegenen Einwohnerzahlen für eine Kommune? Überwiegen die positiven Folgen einer gesteigerten Kopfzahl? Ein Blick auf die Statistiken zeigt dem Betrachter, dass es gerade in der Herzogstadt eine gewaltige Zäsur gab. In den Jahren, als die Spätaussiedler zu- und wegzogen, erwuchsen für die Stadt neue Herausforderungen, die sich neben der Suche nach geeignetem Wohnraum vor allem in vielfältigen Integrationsbemühungen widerspiegelten. Doch es galt auch, bei Einheimischen gegen unbegründete Vorurteile anzukämpfen - eine latente Begleiterscheinung bei Flüchtlingswellen oder Zuzügen von Migranten aus den GUS-Staaten. Hier wird oft der Keim des Hasses gelegt, deshalb müssen Wachsamkeit und Aufklärung oberste Pflicht sein.



Mehr Freude macht dagegen die Kunde von erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in Sulzbach-Rosenberg. Wir wachsen also wieder weiter in Richtung "Schallmauer 20 000".

"Der vielfach verwendete Begriff ,demografischer Wandel', der die Zensus-Zahlen aus dem Jahr 2011 zugrundelegt, wirkt sich bei uns bis dato noch nicht aus." Zu dieser Erkenntnis gelangt Georg Renner, der als Sachgebietsleiter im Einwohnermeldeamt den Überblick in Sachen Bevölkerungsentwicklung behalten muss.Wie er beim Pressegespräch im Rathaus informiert, übersprang die Einwohnerzahl 1993 erstmals die 20 000er-Marke. Den Höchststand erreichte Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2000 mit 21 175 Bürgern. Bürgermeister Michael Göth macht die größeren Schwankungen an zwei wichtigen Faktoren fest: "Verantwortlich ist einerseits der Niedergang der Maxhütte mit dem Wegfall von vielen Arbeitsplätzen und auf der anderen Seite der Zu- und Wegzug der Spätaussiedler."Belegt wird diese Entwicklung in den Jahren 1991 bis 2006. In diesem Zeitraum führt das Einwohnermeldeamt 8814 zugezogene und 5965 weggezogene Spätaussiedler in den Übergangswohnheimen. Als diese ihren Betrieb einstellten, war die Tendenz nur noch rückläufig bis zum Jahr 2013 mit einem Stand von 19 305 Bürgern. "Im Jahr 2014 gab es dann wieder mehr Zuzüge, es folgte ein Jahr später ein größer Sprung nach oben bis zum Stand 19 624, der aber dem Flüchtlingszustrom mit der außerordentlichen Belegung der Realschulturnhalle mit bis zu 150 Personen geschuldet ist", so Göth.Für das Jahr 2015 fließen 1742 Zuzüge sowie 1325 Wegzüge in die amtliche Statistik ein. Nach Bereinigung dieses Sonderfalls gab es zum Stichtag 31. Dezember 2016 einen Stand von 19 506 Einwohnern, informiert Georg Renner weiter (siehe auch gelbe Pfeile in der Grafik unten). Und die eigene Fortschreibung der Stadt weist zum 30. April 2017 insgesamt 19 514 Bürgern auf. "Die Tendenz ist also leicht steigend, was uns natürlich positiv stimmt. Andererseits wissen wir auch, dass hieraus wieder Pflichtaufgaben für die Verwaltung entstehen", so der Bürgermeister.Hier kommt die Runde, die von Hans-Jochen Herrmann, dem Verantwortlichen für das Kindergartenwesen, ergänzt wird, auf den wachsenden Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Herzogstadt zu sprechen. "Die Verwaltung ist auf der Suche nach weiteren Betreuungsplätzen mit zwei Trägern im Gespräch", so der stellvertretende Referatsleiter. Der akute Bedarf bewege sich in Gruppengröße, was beim Kindergarten 25 und bei der Krippe 12 Plätze bedeute."In den bestehenden Kindergärten sind die Kapazitäten - von kleineren Schwankungen abgesehen - nahezu erschöpft. Zusätzliche Lösungen können also nur an neuen Standorten realisiert werden", erklärt der Fachmann die Planungen. Bürgermeister Michael Göth wertet dies wie auch den Vorhalt von Bauplätzen für junge Familien, modernisierte Schulen oder attraktive kulturelle Einrichtungen als Kernaufgaben der Stadt, die immerwährend zu erledigen sind.Georg Renner vom Einwohnermeldeamt betont, dass der Altersdurchschnitt in der Stadtbevölkerung mit der Ankunft der Spätaussiedler gesunken sei. Bei den Sterbefällen und Geburten gebe es nach den Unterlagen der Verwaltung keine größeren Ausreißer. Wie in der gesamten Bundesrepublik werde mehr gestorben als geboren. Spitzenjahre waren bei neuen Erdenbürger 1996 mit 219 und bei den Sterbefällen 2015 mit 299 Eintragungen (bei 134 Geburten)."Wir verzeichnen mehr Ein- als Auspendler, was unserer Stadt eine überörtliche Funktion zumisst. Wir können Arbeit für Bewohner aus dem Landkreis und den Nachbarorten bieten. Eine solch positive Entwicklung zeigt sich demnach auch auf dem Arbeitsmarkt, wo für Sulzbach-Rosenberg 8826 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ausgewiesen sind", freut sich Göth.Das Stadtoberhaupt ist aber überzeugt, dass sich die positiven Entwicklungen nur beibehalten lassen, wenn die kommunalen Pflichtaufgaben beständig erledigt werden. Das beginne beim Vorhalt von Bauplätzen und ausreichenden Kindergartenkapazitäten, setze sich bei attraktiven Freizeit- und Kulturangeboten, modernen Schulen und für Kindern interessanten Spielplätzen fort. "Hier sind die Musikschule, Stadtbibliothek, Hängematte, unsere Museen oder die vielgestaltige Vereinsarbeit eindeutige Pluspunkte, für die es sich lohnt, allgemein in die kommunale Daseinsvorsorge zu investieren, um den positiven Trend fortzusetzen", gibt sich der Bürgermeister überzeugt.