Politik Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

8

0 11.04.2017

Die Nachfrage nach Bauplätzen hält in der Herzogstadt unvermindert an. Nach "Kropfersricht Nordwest" mit 22 (zwei davon noch frei) und Siebeneichen Nord mit 14 Parzellen, arbeitet die Verwaltung an einer weiteren "Entfesselung" auf diesem Terrain mit der Ausweisung des Gebiets "Kempfenhof Ost", wo laut Überplanung 45 Bauplätze entstehen sollen.

Wie Günther Hofbeck, Geschäftsführer des Bauunternehmens Mickan, auf Nachfrage bestätigte, können die neuen Besitzer in Siebeneichen mit dem Hausbau beginnen. Von den 14 Parzellen sei lediglich noch eine Fläche zu haben.