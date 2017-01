Politik Sulzbach-Rosenberg

27.01.2017

37

0 27.01.201737

Ganz am Anfang stand ein Luther-Spruch, doch einen rein religiösen Charakter hatte der Neujahrsempfang im Rathaus am Freitag dann doch nicht. Bürgermeister Michael Göth freute sich vor rund 180 Gästen in erster Linie über eine äußerst positive Stadtentwicklung, was er an zahlreichen Beispielen festmachte.

Doch wie bei ähnlich gelagerten Veranstaltungen üblich, kamen auch Begegnung und Austausch im historischen Rathaussaal nicht zu kurz. Die Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen hörten gerne die Ausführungen des Stadtoberhaupts zu Fortschritten in der Integration, beim Erwerb strategisch wichtiger Immobilien oder in Sachen Vollbeschäftigung. Klänge zweier SMS-Ensembles rundeten ein gelungenes Forum ab. Ein ausführlicher Bericht folgt.