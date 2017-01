Politik Sulzbach-Rosenberg

29.01.2017

44

0 29.01.201744

Es handelt sich zwar nicht um die Insel der Glückseligen, aber verstecken braucht sich die Herzogstadt wegen ihrer Leistungen wahrlich nicht. Dies war zumindest die Auffassung von Bürgermeister Michael Göth. Seine Rede lieferte beim Neujahrsempfang den Unterbau für den anschließenden Austausch der knapp 200 Gäste.

Verbundenheit gezeigt

Kernpunkte der Rede Günstige wirtschaftliche Entwicklung der Kommune.



Weitere Fortschritte bei der Integration von Flüchtlingen.



Ankauf von strategisch wichtigen Immobilien.



Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt.



Neue Baugebiete für junge Familien.



Ankauf des kulturell wertvollen Seidel-Anwesens umsetzen.



Keine Neuverschuldung. (oy)

Unter den Trommelklängen des gewandeten Stiberfähnleins - nach Angaben des Stadtoberhaupts extra für den Schutz der Versammelten engagiert - zog das Bürgermeister-Dreigestirn am Freitag in den historischen Rathaussaal, um dem eher zwanglos wirkenden Neujahrsempfang auch etwas amtlichen Charakter zu verleihen. 2015 nach 17-jähriger Pause wieder neu aufgelegt, kann er rückschauend nun bereits als Trilogie bezeichnet werden. Zentrales Ereignis im Zeremoniell von Neujahrsempfängen ist stets die Ansprache des Rathauschefs, der zu diesem hohen Anlass auch gerne seine mit dem Stadtwappen geschmückte Amtskette aus der Vitrine holt.Eine Vielzahl an geladenen Gästen verfolgte die Ausführungen des Bürgermeisters, nutzte aber auch schon nach dem Defilee vorbei an Michael Göth und seinen beiden Stellvertretern Günter Koller und Hans-Jürgen Reitzenstein die Gelegenheit zum zwanglosen Austausch.Und genau das geschah bei vielen lockeren Gesprächen mit Beteiligten aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Interesse zeigten unter anderem Vertreter der Kirchen, Vereine, Schulen, Banken, Sparkassen, der Wirtschaft, von Handel, Industrie, Gewerbe und Gastronomie. Nicht fehlen durften dabei auch Landrat Richard Reisinger, die Bürgermeister der angrenzenden Kommunen, Vertreter der Stadtratsfraktionen und die Amtsleiter der Verwaltung. Sie alle zeigten wieder ihre Verbundenheit mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Michael Göth bemühte zunächst Martin Luther mit seinem Ausspruch "Hier stehe ich und kann nicht anders", und erinnerte damit an das 500-jährige Reformationsjubiläum. In seiner weiteren Rede wandte sich der Bürgermeister dann eher profanen Sachverhalten zu, die aber mit einer Vielzahl an positiven Inhalten aufwarteten.Die Gästeschar nahm die Ausführungen Göths zu Fortschritten in der Integration, beim Erwerb von strategisch wichtigen Immobilien oder beim Schuldenabbau und der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt mit großer Anerkennung auf. Ein besonderes Augenmerk richtete der Rathauschef auf alle ehrenamtlich engagierten Bürger: "Vieles in unserer Stadtgesellschaft wäre ohne Ehrenamt nicht möglich oder funktionierte gar nicht. Herzlichen Dank für Ihr unverzichtbares Wirken für unsere Gesellschaft." (Bürgermeister-Zitate)___Weitere Bilder im Internet:

Bei all den Diskussionen über Brexit, Euro-Rettung und Vertrauenskrise vergessen wir die große Errungenschaft der europäischen Union nicht, die uns nun seit über 70 Jahren ein Europa des Friedens brachte.

Die Schwerpunkte erstreckten sich vom Neubau der Turnhalle an der Jahnschule über den Erwerb strategisch wichtiger Immobilien, wie zum Beispiel Storg, sowie einer vorausschauenden Grundstückspolitik mit dem Erwerb weiterer Grundstücke für den Wohnungsbau, den Neubau der Brücke am Erlheimer Weg bis hin zur Weiterführung der Ortskernsanierung Rosenberg mit dem Abbruch der Videothek und der Anlage eines Parkplatzes.Damit die Integration weiter gelingen kann, sind nicht nur die vereinten Kräfte der Ehrenamtlichen nötig, dazu braucht es auch die finanzielle Unterstützung des Bundes und der Länder für Wohnen, Sprache, Bildung und auch die Integration in den Arbeitsmarkt.Die wirtschaftliche Entwicklung und die Investitionen unserer örtlichen Unternehmen machen uns Mut. Wie in der Vergangenheit werden wir Betriebserweiterungen und Neuansiedelungen mit allen Kräften unterstützen.Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit dauerhaft unter 3 Prozent Arbeitslosenquote und somit Vollbeschäftigung stimmt uns weiter positiv.So sind im Gewerbegebiet Kauerhof derzeit noch 4,2 Hektar Fläche zur Ansiedlung bereitgestellt und im Industriepark Ost eine Gesamtfläche von 20 Hektar, wovon die Hälfte der Flächen sofort erschließbar ist.Gemeinsam sind sich Bürgermeister und Stadtrat einig, zukünftig nicht nur den wirtschaftlichen Nutzen des MH-Geländes zu sehen, sondern den kulturhistorischen Auftrag zum Erhalt des Hochofens und der Plaza umzusetzen.Die Eigentümerfamilie des Seidel-Anwesens braucht endlich Klarheit über den Erwerb seitens der Stadt, den man nicht noch weiter hinauszögern darf.