Politik Sulzbach-Rosenberg

15.05.2017

66

0 15.05.201766

Die beiden Frauen sitzen am Esstisch, haben Tränen in den Augen. Bis zum 17. Mai muss Nikhat Khan das Land verlassen, muss zurück nach Pakistan. "Dann sind wir getrennt wie durch die Berliner Mauer", sagt ihre Schwester Nilofer Martin traurig. Sie weiß, dass nicht mehr viel Zeit bleibt.

Wichtige Bezugsperson

Bitte um Einzelfallprüfung

Nilofer Martin lebt seit 50 Jahren in der Bundesrepublik, hat seit vier Jahrzehnten einen deutschen Pass. Doch regelmäßig flog sie in ihr Geburtsland Pakistan, um ihre Familie zu sehen - umgekehrt kamen ihre Angehörigen zu ihr, ihrem inzwischen verstorbenen Mann und den Kindern nach Sulzbach-Rosenberg. Im August 2014 reisten ihre Mutter Kaiser und ihre Schwester Nikhat erneut ein, mit einem Touristenvisum, um Nilofer Martin zu besuchen."Meine Mutter wollte eigentlich gar nicht mehr kommen, weil sie schon so alt war", sagt die Sulzbach-Rosenbergerin. Doch sie selbst hatte plötzlich kein Visum mehr für Pakistan bekommen. "Das wurde mir verweigert, ich weiß auch nicht, warum." Die betagte Mutter und die Schwester machten sich also auf den Weg nach Bayern. Während des Aufenthalts erkrankte die Mutter der beiden Schwestern schwer, wurde später ein Pflegefall. Wie Nilofer Martin erzählt, wurde zunächst das Visum ihrer Schwester stets verlängert. Dann sei Nikhat Khan geraten worden, einen Asylantrag zu stellen. "Ich habe gleich gesagt, dass keine klassischen Asylgründe vorliegen", sagt Nilofer Martin. Weder ist ihre Schwester in Pakistan politisch verfolgt noch kommt sie aus einem Bürgerkriegsland wie Syrien.Trotzdem beherzigten die Frauen den Ratschlag, Nikhat Khan ersuchte um Asyl in Deutschland - in der Hoffnung, weiter mit Mutter und Schwester in Sulzbach-Rosenberg unter einem Dach leben zu können. "Nikhat war ja die wichtigste Bezugsperson unserer Mami, sie hat sie bis zum Schluss gepflegt."Ende April verstarb Kaiser Khan, fand ihre letzte Ruhestätte auf dem Rosenberger Friedhof. Nikhat Khans Asylantrag wurde abgelehnt, die Aufenthaltsgestattung, die während des Asylverfahrens galt, erlosch. Ausgerechnet am Tag der Beerdigung kam die Aufforderung, dass Nikhat Khan bis zum 17. Mai die Bundesrepublik verlassen muss. Traurig schüttelt die knapp 60-jährige Frau den Kopf, sie versteht nicht, warum sie hier nicht bleiben kann.Nilofer Martin will für ihre Schwester kein Recht auf Asyl, sondern ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. "Sie hat hier Mieteigentum, von den Einnahmen kann sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, sie wohnt bei mir in meinem Haus in Sulzbach-Rosenberg." Nikhat Khan, die nicht verheiratet und kinderlos ist, kommt aus Karachi, einer pakistanischen Metropole im Süden des Landes. "Die Kriminalität dort ist sehr hoch", erzählt sie. In Pakistan hat sie nach eigenen Angaben keine nächsten Angehörigen mehr. "Für meine Schwester ist es bedeutsam gefährlich, dorthin abgeschoben zu werden", schrieb Nilofer Martin in einen Brief, den sie vor wenigen Tagen dem bayerischen Innenminister schickte.Für die beiden Frauen ist es unverständlich, dass Nikhat Khan Deutschland verlassen muss. Nilofer Martin betont, dass sie, ihre drei Söhne und deren Kinder der Lebensmittelpunkt ihrer Schwester sind. Die Pakistanerin spreche sehr gut die Sprache ("Wir hatten als Kinder eine deutsche Erzieherin und besuchten die deutsche Grundschule"), habe sich hier sehr gut integriert. "Sie ist nicht kriminell und hat noch nie soziale Leistungen bei uns bezogen", betont Nilofer Martin."Gesetzlich versichert ist sie auch, da sie bis jetzt eine Arbeitserlaubnis hatte, die man ihr bei der Ausstellung einer Duldung gestrichen hat", schrieb die Sulzbach-Rosenbergerin an den Innenminister. Nikhat Khan hat Angst, große Angst sogar. Dass sie am 17. Mai zurück nach Pakistan muss - in ein Heimatland, das ihr fremd geworden ist. In Sulzbach-Rosenberg, hier bei ihrer Schwester, fühlt sie sich wohl. Im Ort liegt ihre Mutter begraben, um die sie sich bis zu deren Tod gekümmert hat.In ihrem Schreiben bat Nilofer Martin den Innenminister um eine "wohlwollende Einzelfallprüfung zur Erteilung eines Dauervisums und um Abwendung der Abschiebung". Die Schwestern kämpfen mit den Tränen. Sie hoffen auf ein gutes Ende - damit sie zusammen in Sulzbach-Rosenberg leben können. "Wenn sie abgeschoben würde, wäre das so, als würde uns die Berliner Mauer trennen", sagt Nilofer Martin bekümmert.