05.03.2017

Die Weltlage in 50 Minuten zu erklären, so dass jeder versteht, um was es geht: Das kann der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Norbert Röttgen eröffnete nicht nur den Politischen März der CSU, sondern auch einen Ausblick auf die Situation in und rund um Europa. Gar manchem Zuhörer wurde es dabei etwas bang.

Alois Karl hatte den ehemaligen Bundesminister und jetzigen Außenpolitiker angeworben für den Auftritt im Wagner-Saal beim CSU-Forum der Begegnung, und 2. Bürgermeister Günter Koller versprach den Gästen aus allen Bereichen der Gesellschaft aufschlussreiche Erkenntnisse.Sicherheit, Orientierung und Gerechtigkeit erwarteten sich die Bürger von der Kommunalpolitik, die CSU habe deswegen ein Wirtschaftskonzept, neue Baugebiete und ein Sanierungsprogramm zum Gebäudeleerstand auf den Weg gebracht. CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz leitete über zum Außenpolitiker Röttgen.Der stellte zunächst einmal die drei wichtigsten Kapitel der Nachkriegsgeschichte vor: den Kalten Krieg mit all seinen Machtspielchen zwischen den Blöcken, den Mauerfall als Beginn des gefühlt ewigen Friedens und nun das Zeitalter der Konflikte, das wohl lange anhalten werde. Europa müsse seine Rolle und sein Verständnis in dieser neuen Welt erst finden.Begonnen habe alles vor drei Jahren mit den Aufständen in der Ukraine. Dies habe Putin veranlasst, seine bröckelnde Macht durch die Annexion der Krim zu stabilisieren, um eine ähnliche Entwicklung wie in Kiew für Russland zu unterbinden: "Ein klarer Bruch des Abkommens von Helsinki!" Röttgen sah die Krise im Nahen Osten begründet im Glaubenskrieg zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Irak und Saudi-Arabien. Europa sei hier völlig einflusslos.Klare Worte fand der Ausschuss-Vorsitzende auch zur Türkei: "Sie war einmal ein demokratisches, muslimisches Land als Bindeglied zum Osten." Norbert Röttgen sah im Erdogan-Ziel des neuen Präsidialsystems klar das Ende des Weges der Türkei nach Europa. Zu geplanten türkischen Propaganda-Auftritten meinte er nur: "Wir wollen nicht, dass die Türkei ihre innenpolitischen Konflikte in unserem Land austrägt und hier für Abschaffung der Demokratie wirbt. Das ist gegen unsere Werte!"Als unverzichtbar für die Sicherheit bezeichnete der Außenpolitiker den Westen, besonders die USA, trotz ihres neuen Präsidenten. Dort gebe es derzeit zwei Gruppen in der Regierung: Die eine wolle das System beseitigen, die andere bestehe aus konservativen Realpolitikern - trotzdem "ein neuer Unsicherheitsfaktor!"Auch mit Frankreich müssten neue Bündnisse geschmiedet werden, vorausgesetzt, dass Marine Le Pen nicht die Wahl gewinne. Insgesamt sei es enorm wichtig, dass Europa sich einige, zu einer gemeinsamen Sprache finde und sich in die Außenpolitik einbringe. Ansonsten gehe die Rolle des Kontinents in der Welt, auch angesichts der enorm wachsenden Bevölkerung in Asien und Afrika, der Bedeutungslosigkeit entgegen.Der CDU/CSU bescheinigte Norbert Röttgen am Ende des Vortrags unter dem Beifall des Saales große Kompetenz in der Außen-, Innen- und Sicherheitspolitik.