Politik Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

12

0 26.01.201712

Seit vielen Jahren vertritt die Interessengemeinschaft gegen den Bau der Nordumgehung ihre Ziele. Im neuen Bundesverkehrswegeplan ist das Projekt jetzt unter "ferner liefen" eingestuft. Die Aktivisten sehen ihre Aufgabe erfüllt, bleiben aber dennoch wachsam.

In der letzten Stufe

Dank an viele Unterstützer

"Die IG wird die zukünftige Entwicklung beobachten, um gegebenenfalls wieder aktiv werden zu können", macht die Sprecherin der Bürgerinitiative, Inge Rösel, unmissverständlich klar. Fürs Erste aber gibt sie Entwarnung. Der neue Bundesverkehrswegeplan (BVWP) sei vom Bundestag endgültig beschlossen worden. Im alten BVWP war die B 14-Ortsumfahrung von Sulzbach-Rosenberg noch im "Vordringlichen Bedarf" aufgeführt. Nun aber seien neue Dringlichkeitsstufen geschaffen worden: 1. Vordringlicher Bedarf mit Engpassbeseitigung (diese Projekte sind zum großen Teil schon im Bau), 2. Vordringlicher Bedarf, 3. Weiterer Bedarf mit Planungsrecht und schließlich 4. Weiterer Bedarf."Schon im Juli 2016 hatte SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl der Interessengemeinschaft gegen den Bau der Nordumgehung mitgeteilt, dass die Ortsumgehung Sulzbach-Rosenberg nur noch in den Weiteren Bedarf (ohne Planungsrecht) eingruppiert worden ist", erklärt Rösel. "Die Parlamentarierin ging davon aus, dass diese Abstufung eine Konsequenz aus dem Beteiligungsverfahren und den fachpolitischen Interventionen sei. Diese Einstufung im BVWP 2030 wurde jetzt vom Bundestag bestätigt." Der BVWP hat Gesetzescharakter und ist bis 2030 gültig. Wie die Sprecherin der IG gegenüber der SRZ weiter mitteilt, geht die Initiative nach der Einteilung der geplanten Sulzbach-Rosenberger Nordumgehung in die unterste Dringlichkeitsstufe davon aus, dass bis 2030 nicht mit einer Verwirklichung des Straßenbauprojekts zu rechnen ist und dass aus diesem Grund auch vorläufig keine weiteren Unternehmungen vonseiten der Gruppe notwendig sein werden."Die Vorstandschaft der IG bedankt sich an dieser Stelle bei den Vertretern der Stadtratsfraktionen von SPD, FDP, Grünen und FWU vor Ort und den Bundestagsabgeordneten der jeweiligen Parteien für ihre Unterstützung." Einen weiteren Dank richtet Rösel zudem an die BI-Umweltschutz, den Bund Naturschutz und vor allem auch an die Bürger von Sulzbach-Rosenberg, die durch ihre Mithilfe die Herabstufung der Nordumgehung im BVWP erst ermöglicht hätten.