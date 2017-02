Politik Sulzbach-Rosenberg

Ein Antrag wird gestellt, in der nächsten Sitzung steht er auf der Tagesordnung. Und fast die Regel ist es, dass das Thema dann an einen Ausschuss verwiesen wird. In acht Fällen geschah das am Dienstag. Eine Angelegenheit aber sorgte dann doch für etwas mehr Gesprächsstoff im Rathaus.

Nachgefragt Zum Antrag von Florian Bart, nur "Bier von hier" auszuschenken, befragte die SRZ Hans Lauterbach, Verkaufsrepräsentant der Getränkefirma Härteis.



Was sagen Sie generell zum Bart-Antrag?



Hans Lauterbach: Der Antrag löst eine Scheindebatte aus. Er ist schädlich für die heimische Wirtschaft und die Vielfalt beim Altstadtfest. So eine Forderung bedarf erst einmal der Analyse der Lieferanten und des Angebots von Getränken am Altstadtfest.



Wie sieht es denn da konkret in der Herzogstadt aus?



Das Altstadtfest versorgen seit Jahren die selben Lieferanten. Dabei handelt es sich zur Gänze um Lieferanten aus der Stadt, dem Landkreis oder dem Bundestagswahlkreis Amberg-Neumarkt. Eine Ausnahme stellt die Tucher-Brauerei dar mit nur einem Verkaufsstand.



Also kein Grund für eine solche Diskussion im Stadtrat?



Das weitaus größte Volumen im Verkauf von Bieren liegt sowieso bei den Sulzbach-Rosenberger Brauereien mit ihren eigenen Verkaufsflächen, dem Luitpoldplatz durch ADAC, Knappnesia vor dem Rathaus, Handballer, Weinstube Centro, JU und CSU, AKDK bei den Rathaustreppen, Mittelalter-Lager der Stiberer. Das heißt, bei weit über 80 Prozent der Plätze und Stände landen ausschließlich Produkte der städtischen Brauereien im Maßkrug. Der Antragsteller hätte sich einfach besser informieren sollen, dann hätten die Fakten klar gezeigt, dass ein gut geplantes Getränkeangebot das Altstadtfest sichtlich bereichert. (oy)

Genauer gesagt zielt ein Antrag von CSU-Stadtrat Florian Bart darauf ab, auf städtischen Veranstaltungen und Festen ab 2017 nur noch Getränke der örtlichen Brauereien sowie Erzeugnisse der städtischen Metzgereien, Bäckereien und Gastronomen zuzulassen. Gastronomen mit Brauereibindung sollten ausgenommen sein.In der Januar-Sitzung hatte Bürgermeister Michael Göth (SPD) zugesichert, die Thematik im Kultur- und Rechtsamt prüfen zu lassen. Seitdem ist ein Monat vergangen und der Antrag, der nach der ersten Veröffentlichung in der SRZ bereits etliche Diskussionen in der Bevölkerung ausgelöst hatte, stand nun ganz offiziell nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung auf der Tagesordnung des Stadtrates.Wie in den meisten Fällen praktiziert, kam vom Stadtoberhaupt der Vorschlag, auch besagtes Thema in einen Ausschuss zu verweisen - und zwar in den Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren, Behinderte, Kultur und Sport. Das führte zu Wortmeldungen. Stadträtin Gabi Mutzbauer (Grüne) plädierte dafür, den Antrag gleich im Stadtrat öffentlich zu diskutieren, da es um den Ruf der Kommune und um eine Grundsatzentscheidung gehe.Dieser Meinung schloss sich auch die SPD-Fraktion an, für die Hildegard Geismann zunächst aber die Frage aufwarf, inwieweit sich ein Stadtrat generell in eine solche Reglementierung einmischen sollte. Wichtig sei in jedem Fall die Vielfalt bei Festen in den Bereichen Kultur, Speisen und Getränke. Ins Spiel brachte die Sozialdemokratin zudem eine Stellungnahme des Getränkevertreibers Hans Lauterbach, die allen Stadträten vorlag. In dieser sei aufgeführt, dass beispielsweise beim Altstadtfest von 25 Anbietern bis auf drei Biere von Fuchsbeck und Sperber ausschenken. Bei einigen kämen noch sogenannte Trend-Biere dazu.Dies zeige auf, dass in der Herzogstadt sowieso schon die einheimischen Brauer überwiegend zum Zuge kämen. "Wir finden das Ansinnen daher etwas blauäugig. Und der Kollege wäre gut beraten, den Antrag zurückzuziehen." Bemerkenswert war für Geismann außerdem, dass laut Lauterbach-Auflistung am Stand von JU/CSU - aus deren Reihen ja der Antrag komme - neben Bieren von einheimischen Brauern, auch andere Gerstensäfte und Trend-Biere ausgeschenkt würden. Eine weitere Möglichkeit sah sie darin, die Angelegenheit im Festausschuss zu diskutieren. "Also man kann im Stadtrat darüber diskutieren, aber wir finden, dass es der Antrag eigentlich nicht wert ist."Patrick Fröhlich (CSU) wollte den Antrag wie vorgeschlagen im Kulturausschuss behandelt wissen, da er die Stellungnahme des "privatwirtschaftlich Beteiligten" Hans Lauterbach als nicht zur Meinungsbildung nützlich ansah. Zudem sei für ihn der Festausschuss zur Diskussion dieses Antrags satzungsmäßig nicht geeignet.