Sulzbach-Rosenberg

27.03.2017

1

0 27.03.2017

Bei der Jungen Union macht Vorsitzender Maximilian Klose weiter. Für einen seiner Vorgänger und den Geschäftsführer des Ortsverbands schlug dagegen die Abschiedsstunde: Sie haben die Altersgrenze bei der Nachwuchsorganisation der CSU erreicht.

Junge Union Sulzbach-Rosenberg Vorsitzender: Maximilian Klose



Stellvertreter: Matthias Koob, Jonas Riermeier und Robin Laurer



Kassier: Saroop Sahwney



Kassenprüfer: Simone Bart und Eva Fröhlich



Schriftführer: Dominik Raith



Beisitzer: Martin Morgenschweis, Franz Lotter, Christian Schön, Felix Kulacz, Nicole Selendt und Johannes Riermeier



Pressesprecher: Jonas Riermeier



Internetbeauftragter: Matthias Koob



Kooptierte Mitglieder des Vorstands: Tobias Neidl (Geschäftsführer) und Florian Bart (JU-Stadtrat)



Delegierte für die Kreisvertreterversammlung: Tobias Neidl, Matthias Koob, Jonas Riermeier, Saroop Shawhney, Robin Laurer, Felix Kulacz; Ersatzdelegierte Dominik Raith, Franz Lotter, Nicole Selendt, Martin Morgenschweis, Simone Bart und Eva Fröhlich .

Die Junge Union sei die einzige in der Herzogstadt wahrnehmbare politische Jugendorganisation: Darin waren sich 2. Bürgermeister Günter Koller, Fraktionssprecher Stefan Morgenschweis und CSU-Ortsvorsitzender Patrick Fröhlich einig. Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Nachwuchses im Gasthaus Zu den sieben Quellen legten sie in ihren Grußworten ein besonderes Augenmerk auf die bevorstehende Bürgermeisterwahl.Dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union Amberg-Sulzbach, Michael Mertel, fiel der Ortsverband Sulzbach-Rosenberg besonders durch seine Mitgliederstärke und seine vielfältigen Aktivitäten auf. Diese spiegelten sich in den Rechenschaftsberichten wider.Vorsitzender Maximilian Klose erklärte sich bereit, für eine weitere Amtszeit anzutreten. Er wurde ohne Gegenstimme bestätigt. Als Stellvertreter unterstützen ihn wie bisher Matthias Koob und Jonas Riermeier. Neu in dieses Amt wurde Robin Laurer gewählt.Altersbedingt verließen die Junge Union zwei verdiente Mitglieder: Patrick Fröhlich, früher auch JU-Ortsvorsitzender, und Stefan Frank, langjähriger Geschäftsführer. "Sie haben Großes für die JU Sulzbach-Rosenberg geleistet, und ihr Name wird immer auf das Engste mit dem Ortsverband der Jungen Union verbunden sein", betonte Vorsitzender Maximilian Klose. Er überreichte ihnen je einen Bierkrug in den bayerischen Landesfarben, geziert mit dem JU-Logo auf dem Deckel.