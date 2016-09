Politik Sulzbach-Rosenberg

Die Pflege als Quadratur des Kreises: Martin Preuß, Leiter des Seniorenzentrums "Am Herzogsschloss" in Sulzbach-Rosenberg findet dennoch, dass es gelingen kann, eine Einrichtung so zu führen, dass sich die Bewohner wohlfühlen.

Martin Preuß: Das mag in einzelnen Fällen vorkommen. Für die große Mehrheit der Heime muss ich so eine Vorstellung zurückzuweisen. Vor 20 Jahren war die Situation noch eine andere. Fussek hat viel angestoßen, allerdings auch bedauerliche Einzelfälle sehr verallgemeinernd dargestellt. Es hat sich in keinem Bereich so viel Positives entwickelt wie in der Pflege. Früher gab es keine Dokumentation, da war Vieles nicht nachvollziehbar. Wir sind heute kein Altenheim mehr, sondern eine Einrichtung, die primär der Pflege gewidmet ist. Die Menschen kommen erst, wenn es nicht mehr anders geht.Das ist richtig, wir leisten eine "Rund um die Uhr"-Versorgung. Weil die Angst vor Fremdbestimmung groß ist, versuchen wir den Tagesablauf möglichst individuell zu gestalten.Das ist völlig richtig, gehen Sie mit offenen Augen durch die Einrichtung. Was sagt das Bauchgefühl? Heute können die Leute zwischen verschiedensten Ausrichtungen wählen - alles kann, nichts muss. Wenn jemand Ordensschwestern will, weil er damit großes Vertrauen verbindet, gibt es vor Ort das Caritas-Altenheim. Ich bin davon überzeugt, dass die gute Atmosphäre bei uns genauso wichtig ist, wie die fachliche Qualität. Das Prinzip Freundlichkeit kommt gut an. Wir grüßen lieber fünfmal als einmal zu wenig.Gutes Management eines Pflegeheimes kommt oft der Quadratur des Kreises gleich. Wann ist Grundpflegezeit, wann habe ich Spitzen? Der Personalschlüssel hängt davon ab, welche Pflegestufen ich habe. Bei niederschwelliger Einstufung reichen 2 Pflegekräfte auf 35 Bewohner. Es kann aber auch sein, dass ich 4 brauche - und dieses Verhältnis verändert sich laufend mit den Bewohnern. Ein ständiges Ringen um die bestmögliche Versorgung.Für uns sind diese Leute eine sehr wichtige Ergänzung. Sie erledigen, was früher oft auf der Strecke blieb. Sie sind Betreuungskräfte, die erstens nicht auf den Pflegeschlüssel angerechnet werden und zweitens gar keine pflegerischen Aufgaben übernehmen dürfen, sondern ausschließlich dafür da sind, den Alltag zu begleiten. Wir haben neun solcher Alltagsbegleiter im Haus - je nach Naturell lesen manche vor, andere singen oder basteln mit den Menschen.Umschulungsmaßnahmen sind ja zunächst mal nichts Schlechtes. Wenn aber das Einfühlungsvermögen und die soziale Kompetenz fehlen, hilft das nichts. Ich kann nicht jeden für die Pflege qualifizieren. Wir haben hier neun Personen mit den verschiedensten Charakteren. Jeder hat eine andere Stärke, wir würden keinen hergeben. Sie sind eine ungemeine Bereicherung.Nicht alle. Alltagsbegleiter müssen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein - wir haben eine Bandbreite von 15 bis 35 Wochenstunden.Es ist klar definiert, was geht und was nicht. Sich dadurch etwas im hauswirtschaftlichen Bereich zu sparen, geht nicht. Was geht: Wenn Bewohner gerne backen, können sie mit eingebunden werden. Da riecht es dann durchs ganze Haus - das hat viele positive Aspekte und weckt die Lebensgeister und Erinnerungen der anderen Bewohner. Andere bieten Seidentuchmalerei an. In einer anderen Gruppe, die immer größer wird, wird getrommelt - da geht's um Takt, Motorik und es ist eine riesige Gaudi.Wir haben Veranstaltungspläne, damit strukturieren viele ihren Tag. Manche freuen sich narrisch über unsere Therapiehunde. Aber es gibt auch Alleinstehende, die wollen ihre Ruhe. Wir sind kein Robinson-Club.Ich würde sagen, wir wissen ziemlich genau, wann wir die Frau Meier zum Sitztanz motivieren müssen, weil sie sich etwas hängen lässt. Demenz geht oft einher mit einer Altersdepression, dem kann man nur zusammen mit einem Facharzt begegnen. Wir haben eine geschlossene Abteilung mit 12 Plätzen. Es gibt für jeden Bereich ein eigenes Konzept. Menschen unterschiedlicher Demenzstufen leben auch im offenen Bereich. Es beruhigt die Betroffenen, wenn sie nicht dauernd gegängelt werden.Menschen bekleckern sich, andere schieben Möbel oder rennen nachts herum. Das stört manche. Teilweise werbe ich um Verständnis. Eine Bewohnerin, die sich über ihre schwer atmende Nachbarin beschwert hat - "schaun's, dass sie's weg dean" - habe ich gefragt, wo setzen wir sie denn aus? Da hat sie verdutzt geschaut und gesagt: "Das auch wieder nicht, uns würde das ja auch nicht passen." Eine schöne Reaktion!Letztes Jahr hat mir eine Frau aus dem Ausland vier Seiten mit bitteren Vorwürfen geschrieben - ihre Mutter bekomme nichts zu trinken. Wir haben ihr die Flüssigkeitsbilanzierungen gezeigt und sukzessive alle Punkte zum Besten der Mutter gelöst. Die Leute tun das nicht böswillig, sie haben Angst um ihre Angehörigen. Jetzt haben wir ein gutes Vertrauensverhältnis. Wir haben einen Beschwerdeordner, mit dem gehen wir offen um. Es passieren Fehler, es wird was vergessen, und es ist wichtig, das offen anzusprechen. Für Außenstehende wirken manche Dinge befremdlich. Man stellt sich vor, dass jemand alle 30 Minuten nachschaut wie im Krankenhaus. Andere möchten zweimal am Tag duschen. Die häufigsten Beschwerden drehen sich um die Wäsche und die Mahlzeiten - da gehen die Meinungen auseinander. Ich schule unsere Mitarbeiter, dass Beschwerden eine Chance sind, damit niemand mit dickem Hals rausgeht.Ich würde die Note nicht absolut sehen, aber sie ist nicht wertlos. Früher hatte ich den Eindruck, der MdK sitzt auf dem hohen Ross und es fehlt die fachliche Einschätzung. Heute stehen Praxisnähe und Beratung im Vordergrund. Die Qualitätsprüfer reden in unserer Abwesenheit mit der Bewohnervertretung und den Bewohnern. Mittags gehen sie in den Wohnbereich und sehen sich die Mahlzeiteneinnahme an.Keine Chance. Wir müssen präpariert sein, dass es im Alltag optimal gelebt wird. Die Bewohner werden begutachtet, die Pflegekräfte befragt, die Dokumentation geprüft - das ist eine fortlaufende Geschichte und einmal jährlich unangekündigt. Wir hatten schon zweitägige Prüfungen. Ich bin so lang im Geschäft, aber mir rutscht immer noch das Herz in die Hosentasche. Man muss sich ad hoc drauf einstellen, du hast andere Termine, das wirbelt alles durcheinander.Bisher versuchte man einen ausgewogenen Mix aus Altenpflegern und Krankenschwestern zu beschäftigen. Wenn die Ausbildung das gesamte Fach umfasst, ist das für uns leichter zu handeln. Und nach der Grundausbildung kann man sich immer noch fachlich qualifizieren. Eine Mitarbeiterin ist 70 Jahre alt. Sie war vorher Reinigungskraft, aber hat ein Gespür für Menschen, das ist unglaublich - sie macht das mit Liebe. Das kann man nicht lernen. Eine Frau, die als Küchenhelferin begann, hat eine sagenhafte Beobachtungsgabe. Wir haben sie als Pflegehelferin gewinnen können. Nach drei Jahren Ausbildung ist sie inzwischen Pflegefachkraft. Wir haben laufend 6 bis 7 Auszubildende, sprechen dabei oft auch ältere Semester an. Wenn man Leute selber entwickeln kann, haben sie Stallgeruch und eine ganz andere Identifikation mit dem Haus.Ich finde es schade, dass die Pflege schlecht geredet wird. Ja, der Beruf ist belastend, aber auch erfüllend. Es werden immer nur negative Eigenschaften transportiert. Pflegekräfte hätten es verdient, besser bezahlt zu werden - im Vergleich zu medizinischen Tätigkeiten haben sie die schlechtere Lobby. In der Pflege laufen viele rum, die Großartiges leisten und sehr bescheiden darüber reden.Ja, es muss mehr Geld ins System fließen. Schon jetzt sind viele nicht in der Lage, den Eigenanteil für einen Pflegeplatz voll zu bezahlen. Die Renten besonders bei Frauen, wachsen nicht gerade in den Himmel. Wir haben im Haus 33 Prozent, die den Eigenanteil aufgestockt bekommen durch den Bezirk Oberpfalz.

Seniorenzentrum "Am Herzogsschloss"

Sulzbach-Rosenberg. (jrh) Das jüngste von ursprünglich sechs Pflegeheimen in Sulzbach-Rosenberg hat sich gegen alle Erwartungen als Erfolgsmodell behauptet. Das Haus der Pro-Curand-Gruppe, ein gemeinnütziges Unternehmen, verfügt über 105 Einzelzimmer (17-22 Quadratmeter ) und 7 Doppelzimmer (30 Quadratmeter) - alle rollstuhlgerecht mit Notrufeinrichtungen und Komforttelefon. Die hauseigene Vollküche stellt sich auf alle Diätformen ein.Der monatliche Eigenanteil in einem Einzelzimmer mit Pflegestufe 1 beträgt 1487,80 Euro. Der Personal-Sollstand liegt bei 40,8, der Ist-stand bei 43,711. "Ich habe 115 Bewohner bei einer Kapazität von 119, eine Fachkraftquote von 60,4 Prozent - 50 Prozent sind gesetzlich vorgegeben", sagt Leiter Martin Preuß.