16.02.2017

"In der heutigen Zeit finden Verbrechen nicht nur mehr auf herkömmliche Weise statt. Gerade Wirtschaftsverbrechen und Internetkriminalität sind stark auf dem Vormarsch": Dieses Thema war ein Grund für einen Besuch des Landtagsabgeordneten Harald Schwartz (CSU) bei der Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg. Dabei informierte er sich auch über Spezialkompetenzen und Sonderlaufbahnen - wie Wirtschaftskriminaldienst oder technischer Computer- und Internetkriminaldienst.

Der für diesen Bereich zuständige Polizeihauptkommissar Thomas Lehner unterstrich die Bedeutung der Stellen in diesem Bereich: "Die Zahl der Delikte im Internet nimmt rapide und konstant zu."Dabei schilderte er Schwartz aber auch einige Probleme, die es zu lösen gelte, etwa die Verdienstmöglichkeiten von IT-Spezialisten. Diese seien in der freien Wirtschaft teilweise höher. "Daher sehen wir uns der Herausforderung gegenüber, die Stellen optimal zu besetzen. Außerdem macht uns gerade in diesem Bereich die kurze Dauer der Vorratsdatenspeicherung Schwierigkeiten."

Das Darknet

Neben dem herkömmlichen Internet existiert ein sogenanntes Darknet, bei dem die Benutzer untereinander aktiv und manuell eine Verbindung einrichten können. Dadurch ist eine wesentlich größere Anonymität bei der Nutzung möglich, was insbesondere Sicherheitsbehörden vor große Probleme stellt."Wenngleich die Nutzung des Dark-nets an sich nicht illegal ist, sind aktuellen Studien zufolge dennoch 57 Prozent der aufgerufenen Internetseiten illegal. Sie werden oftmals zu Drogen- oder Waffenhandel genutzt", berichtete MdL Harald Schwartz bei seinem Besuch bei der Bereitschaftspolizei.Abschließend sagte er seine Unterstützung bei der Stärkung der Polizei zu - auch im Bereich der Internetkriminalität. Er versprach, die Anregungen an die entsprechenden Stellen in München weiterzugeben.