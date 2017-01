Politik Sulzbach-Rosenberg

Die Instandsetzung und Sanierung der Spitalkirche beschäftigt den Stadtrat schon viele Jahre. Immer wieder kommen Anträge, entsprechende Gelder in den Haushalt einzustellen. Inzwischen liegt die Kostenschätzung allerdings nahe einer Million Euro.

Planungen noch frisch

30 Prozent Eigenmittel

Kostbare Ausstattung Die Kirche ist ein rechteckiger Bau, der von einem schmucken Dachreiter gekrönt ist. Das Kirchenschiff ist flach gedeckt, der Chor gewölbt. Über dem Eingang an der Nordseite befinden sich eine Kirchenuhr und das Sulzbacher Wappen, das auf das Eigentum der städtischen Bürgerspitalstiftung hinweist.



Die Kirche wurde, begleitet vom Landesamt für Denkmalpflege von 1963 bis 1977 innen und außen saniert und restauriert. Da wurden bei das alte Gestühl, die Kanzel und die Empore entfernt wurden. So zeigt sie sich nun als schlichtes Gotteshaus - mit wertvollen Details.



Die Ausstattung stammt zum größten Teil aus der alten Spitalkirche, wie etwa der reich mit Akanthus-Schnitzerei versehene Altar mit dem Bildnis der heiligen Elisabeth, geschaffen von Barockkünstler Cosmas Damian Asam. Weitere Elemente sind die Holzfigur des heiligen Wenzel an der linken Stirnwand (14. Jahrhundert), die im rückwärtigen Teil befindliche Pieta und die 1743 von Elias Hößler erbaute Orgel.



Das Instrument ist eines der letzten Werke dieses bekannten Orgelbauers aus Lauf, der seine letzten Jahre im Sulzbacher Spital verbrachte und 1748 hier starb. (ge)

Die Spitalkirche St. Elisabeth wurde zwischen 1735 und 1738 als Kirche des ehemaligen Kapuzinerhospizes mit dem Patrozinium St. Johannes gebaut. Als 1802 mit der Säkularisation das Hospiz aufgehoben wurde, erwarb die Bürgerspitalstiftung die sämtlichen Gebäude einschließlich Kirche und verlegte das bisher an der Nürnberger Straße befindliche Spital hierher.In diesem Zusammenhang übertrug man auch das Patrozinium St. Elisabeth von der alten profanisierten Spitalkirche auf die neue. Die Kirche selbst wurde beiden Konfessionen zum simultanen Gebrauch überlassen und wird von diesen bis heute als Nebenkirche genutzt. Die Baulast hat die Bürgerspitalstiftung.Und deswegen beschäftigt sich der Stadtrat jetzt mit dem Sakralbau. Bei einem Ortstermin inspizierte der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss das alte Gotteshaus, Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn erläuterte die Details. Die Planungen des Architekturbüros Kunert stammten bereits aus dem Jahr 2012 und seien sehr weit fortgeschritten, berichtete sie. Die Sanierung der Spitalkirche sollte sinnvollerweise in vier Schritten in Angriff genommen werden.Dach: Wegen früherer statischer Eingriffe im Dachstuhl sei es zu starken Verformungen gekommen, die auch die Rissbildung im Mauerwerk - von außen gut sichtbar - erklärten. Wichtige Schritte seien die statische Instandsetzung des Dachstuhls, Erneuerung der Decke im Langhaus, Wärmedämmung, Schädlingsbekämpfung, Erneuerung der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegel und Spenglerarbeiten.Fassaden: Fundament- und Mauerwerkssanierung, Erneuerung der Fassadenputze, Entfernung zementhaltiger Putze, Erneuerung der Holzfenster, Überarbeitung der Bleiverglasung.Raumschale innen: Abnahme und Erneuerung der durchfeuchteten und schadhaften Putze, Überarbeitung der Innentüren, Anstrich der Raumschale, Erneuerung der Elektroinstallation, Handwaschbecken Sakristei, Einbau Wandtemperierung und die Erneuerung der Sitzheizung.Orgel/Empore: Restaurierung der Orgel und neuer Standort, Neubau der Empore an der Nordseite, Neubau Emporentreppe.Die Kosten für das gesamte Projekt waren 2012 mit 850 000 Euro veranschlagt. Dies, daran ließ die Stadtbaumeisterin keinen Zweifel, werde aber wegen Kostensteigerungen und deutlicher Verschlechterung des Bauzustandes nicht mehr ausreichen und müsse neu berechnet werden.Die Finanzierung, so der Plan, sollte über Mittel aus dem Entschädigungsfond, der Bayerischen Landesstiftung, des Bezirks Oberpfalz und über das Bistum Regensburg erfolgen. Ursprünglich waren 30 Prozent an Eigenmitteln eingeplant. Die Förderzusagen müssten jedoch erst wieder neu abgefragt werden. Bürgermeister Michael Göth informierte die Ausschussmitglieder über das weitere Vorgehen: Innerhalb der Haushaltsberatungen werde das Thema Spitalkirche demnächst im Hauptausschuss behandelt. Denkbar ist wohl eine Einordnung dieser doch größeren Investition in die mittelfristige Finanzplanung der Stadt.