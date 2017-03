Politik Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

Jetzt ist die Kuh vom Eis! Der Stadtrat sprach sich am Dienstag grundsätzlich für die Sanierung der Spitalkirche St. Elisabeth aus. Das Vorhaben soll jetzt endgültig ab dem Haushaltsjahr 2018 umgesetzt werden.

Wie von Stadtkämmerer Andreas Eckl erläutert, habe die Verwaltung den Auftrag erhalten, einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung zu verfassen. "Die enge finanzielle Situation lässt es nicht zu, dass die Bürgerspitalstiftung die Sanierung aus eigenen Mitteln stemmt. Die Finanzierung muss auf jeden Fall über den Stadthaushalt laufen", gab Eckl den Räten in der Sitzung zu bedenken.Nach Einschaltung des Kommunalen Prüfungsverbandes und Rücksprache bei der Regierung der Oberpfalz kristallisierten sich drei mögliche Varianten der Finanzierung heraus, wobei alle über den Stadthaushalt abgewickelt würden. Die Kämmerei favorisierte den Vorschlag, dass das Gotteshaus bei der Bürgerspitalstiftung bleibt. Die Stadt finanziert die Sanierung über Zuschüsse an die Stiftung. "Die Ausgaben belasten dadurch den Stadthaushalt, die Einnahmen durch die Förderungen kommen so auch dem Haushalt zugute", ergänzt Andreas Eckl, die seiner Meinung nach beste Möglichkeit der Umsetzung.Für die Finanzverwaltung bietet sich so der Vorteil, dass die Sanierung so ablaufen kann, wie wenn die Spitalkirche zur Stadt Sulzbach-Rosenberg gehören würde, allerdings fallen im Gegensatz zu einer anderen Variante keine Kosten für die Eigentumsumschreibung an. "Für die Sanierung sind in der mittelfristigen Finanzplanung 852 000 Euro vorgesehen. Bei einer Aktualisierung müssten diese Kosten aber neu berechnet und erneut Gespräche mit den Förderstellen geführt werden", so der Kämmerer weiter.Die Haushaltsmittel sollen entsprechend den Baufortschritten in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 eingeplant werden. Laufende Unterhaltskosten werden künftig als Zuschuss der Stadt an die Stiftung erstattet. Zudem sollen auf Anregung von Stadträtin Gabi Mutzbauer (Grüne) Gespräche mit den beiden Kirchen geführt werden, um eine Beteiligung an Zuschüssen oder Förderungen auszuloten. Zur vorgelegten und ergänzten Marschrichtung der Verwaltung gab es von den Fraktionen keinerlei Einwendungen.