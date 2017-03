Politik Sulzbach-Rosenberg

"Es brennt bei der Feuerwehr", schildert die Stadtratsfraktion der Grünen in einer Pressemitteilung bildhaft ihre Einschätzung der Lage in Siebeneichen. Bei einem Besuch vor Ort verschafften sich die Kommunalpolitiker einen Überblick über die Ausstattung der Wehr in dieser Ortschaft.

"Die Stadt muss endlich sagen, was sie will", brachte Kommandant Achim Stemp die Erwartungen seiner Leute auf den Punkt. Seit die B 85 dreispurig ausgebaut ist, dürfe das Einsatzfahrzeug, ein Bulldog mit Feuerwehr-Anhänger, nicht mehr auf die Bundesstraße auffahren. Nach Stemps Einschätzung könnte seine Mannschaft mit einem geeigneten Fahrzeug die Kollegen aus Rosenberg bei ihren Einsätzen entlang der B 85 gut unterstützen.Die Feuerwehr Siebeneichen verfüge über 19 aktive Mitglieder. Sie habe eine kürzere Anfahrt zur B 85 als die Rosenberger, die obendrein mit ihren Fahrzeugen die Brücke in der Erzhausstraße nicht passieren könnten. Dadurch gingen im Ernstfall kostbare Minuten verloren."Schließlich geht es oft darum, Leben zu retten. Leider sind die schrecklichen Unfälle im Einzugsgebiet der Feuerwehr Siebeneichen nicht selten", gab Stemp zu bedenken. Die Qualität der Unfallsicherung sei einfach besser, wenn mehr Feuerwehrkräfte zur Verfügung stünden.Vom Zuzug im Neubaugebiet in Siebeneichen erhofft sich der Kommandant für die Zukunft noch das eine oder andere Mitglied mehr. "Denen will man auch ein vernünftiges Raumangebot bieten", betonte er. Bei den Feuerwehrübungen und Schulungen fehlten entsprechende Sozialräume. Ein Fakt, der nicht mehr hinnehmbar sei, in Zeiten, da auch immer mehr Frauen sich aktiv in die Feuerwehren einbringen. Gleiches gelte im Übrigen auch für das Schützenheim nebenan."Die Dorfgemeinschaft funktioniert sehr gut, und so wäre es am besten, wenn man eine Kombination der beiden Heime plant", schlug Stemp vor. Gerne würden sich sowohl die Schützen als auch die Feuerwehrleute finanziell und mit Eigenleistungen beteiligen."Diese beiden Vereine leisten wertvolle kommunale Arbeit, und mit der Stadt als dritter Kraft im Bunde sollte dieses Projekt zu stemmen sein", zog der Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Karl-Heinz Herbst, das Fazit des Gesprächs.