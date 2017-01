Politik Sulzbach-Rosenberg

Als letzter historischer Rest der 2000-jährigen Montangeschichte der Region soll der Hochofen mit Umgriff erhalten bleiben. Für dieses Ziel setzt sich die Initiative "Freunde Rosenbergs" auf vielen Ebenen ein. Jetzt kommt prominenter Beistand aus einem Kloster.

Unterschriften Die Sammlung wird bis März laufen, Listen liegen in der Zentrale mit Herz (Heidtmann), in der Bäckerei Fischer, in der Musikkneipe Gestern (Zentralbüro) und in der Tourist-Info im Rathaus auf. Hinzukommen werden weitere Geschäfte und Arztpraxen. Unterschriebene Listen sammelt Sepp Lösch, Jahnstraße 10, Tel. 62 59. Info: www.rosenbladl.de. (oy)

Und zwar von der SPD-Landtagsfraktion, die sich gegenwärtig auf Klausurtagung im Kloster Irsee befindet. Wie Abgeordneter Reinhold Strobl gegenüber der SRZ mitteilt, wird er mit einer Vielzahl von Unterschriften von SPD-Landtagsabgeordneten am Wochenende in den Landkreis zurückkehren. Sie unterstützen die Aktion der Interessengemeinschaft "Freunde Rosenbergs" und der Rosenbladl-Redaktion, den Hochofen und die Plaza als sichtbares Denkmal der über 150-jährigen Geschichte des Eisenwerks Maxhütte zu erhalten.Strobl betont im Pressegespräch, dass er sich als Mitglied im Landesdenkmalrat über diese Initiative freut, wenigstens den Hochofen und die Hochofen-Plaza zu sichern. "Natürlich wäre es schön gewesen, das ganze Werk zu erhalten, aber das kann kein Mensch zahlen", ist der Abgeordnete überzeugt. Deshalb schließt er sich der Meinung "Denkmalschutz dort, wo er richtig und sinnvoll ist!" an.Wie es die "Freunde Rosenbergs" formulieren, sei die monumentale Landmarke des Hochofens samt Plaza der letzte historische Rest, der noch an die 2000-jährige Montantradition und an die über 150-jährige Geschichte der Maxhütte erinnert. "Dieses Denkmal an eine segensreiche Epoche für das ganze Bayernland auszuradieren, käme einer kulturhistorischen Barbarei gleich, wäre eine Schande nicht nur für unsere Montanregion, sondern für Bayern in seiner Gesamtheit.""Wenn jetzt nichts geschieht, geht in Kürze das ganze Denkmal verloren. Deshalb ist es wichtig, jetzt dafür zu kämpfen, dass wenigstens der Hochofen und die Plaza als Denkmal und als Schauplatz sportlicher und kultureller Großveranstaltungen von enormer Anziehungskraft und überregionaler Ausstrahlung erhalten bleiben", fordert Strobl. Aber auch Max Aicher sei neben dem Freistaat gefordert. Zu den Unterzeichnern der Unterschriftenlisten zählen auch Fraktionsvorsitzender Markus Rinderspacher, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Haushalt und Finanzen" Harald Güller und SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen.