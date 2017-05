Politik Sulzbach-Rosenberg

28.05.2017

18

0 28.05.201718

Es scheint sie schon zu geben, die dicken Fördertöpfe. Nur rankommen muss man an sie. Da kam der Besuch von Staatssekretär Florian Pronold gerade recht: Der SPD-Politiker zeigte Wege auf, bei der Hochofen-Plaza im Maxhütten-Gelände an Staats- und Bundesmittel zu gelangen. Gemeinsam mit dem neuen SPD-Generalsekretär in Bayern, MdB Uli Grötsch aus Weiden, kam der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Dankbar für Hilfe

Besuch im Literaturhaus

Bürgermeister Michael Göth stellte zunächst die Situation am Hochofen dar: Dieser und die Plaza sollten erhalten werden als Industriedenkmal und zur kulturellen Nutzung. Dabei stelle sich auch die Frage nach der Trägerschaft eines entsprechenden Vereins. "Die Stadt kann hier nicht entscheidend finanzieren, höchstens flankieren", stellte das Stadtoberhaupt klar. Aber man sei dankbar um jede Unterstützung."Florian Pronold ist der Bau-Staatssekretär. Wenn irgendetwas geht, dann nur mit ihm", stellte Uli Grötsch den Gast vor. Und tatsächlich, Pronold hatte eine Idee: das Sonder-Bundesprogramm für national bedeutsame Maßnahmen, bestückt mit 50 Millionen Euro. Die Maxhütte als modernes Welterbe passe da gut hinein. Eine Jury vergebe die Förderung, allerdings müsse eine perfekte Bewerbung erarbeitet werden. Pronold bot sogar an, einen Experten des Ministeriums zu schicken, wenn sich Vertreter von Freistaat, Bund und Kommune an einen Tisch setzten, um das vorzubereiten."Das alles bedarf allerdings der Unterstützung durch den Freistaat Bayern", fügte er hinzu und bot an, mit Innenminister Joachim Herrmann Kontakt aufzunehmen.Auch Richard Gaßner, Vorsitzender der SPD-Bezirkstagsfraktion, steuerte eine Idee bei: Der Bezirk engagiere sich auch bei projektbezogenen Maßnahmen durchaus im siebenstelligen Bereich, bisher nur bei "alten" Denkmälern wie Klöstern und Brücken; denkbar sei aber auch die Förderung eines Industriedenkmals.Im Literaturhaus präsentierten Vorsitzender Dr. Heribert Tommek und Patricia Preuß die Pläne zur Umgestaltung des Literaturarchivs, erläuterten die Bedeutung des Standorts und führten die Gäste durchs Haus, das dem Freistaat gehört.Zum Abschluss ging es noch ins MH-Gelände, wo Objektmanager Bernhard Dobler die Situation darstellte. Es müsse nun schnellstens ein Flächennutzungskonzept auf den Weg gebracht werden. "Es wäre ein Meilenstein, wenn hier endlich etwas angestoßen würde!" Karl Reyzl erläuterte, dass die Plaza derzeit nicht genutzt werden könne, weil ein neues Hochofen-Gutachten in Arbeit sei. Für die Freunde Rosenbergs schilderten Martin Franitza und Sepp Lösch ihre Unterstützungsaktion mit schon fast 6000 Unterschriften. Pronold riet, sie direkt dem Innenministerium zu übergeben.