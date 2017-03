Stadt legt geschotterte Parkplätze in Kauerhof an

23.03.2017

Das Naherholungsgebiet in der Oberen Wagensaß erfreut sich schon immer größter Beliebtheit. Neben Freizeitsportlern finden dort auch Spaziergänger und Wanderer viele Möglichkeiten, um inneren Ausgleich zu finden. Ein von Stadträtin Marga Klameth (CSU) angeregter Parkplatz für Wanderer im Stadtteil Kauerhof beschäftigte jetzt den Bauausschuss.

Ihrer Meinung nach könnte auf dem Wiesengrundstück zwischen der Firma ATH Heinl und der B 14, das sich teilweise in städtischem Besitz befindet, eine geschotterte Parkplatzfläche für Wanderer angelegt werden. Aber auch im Hinblick auf die nahe Bushaltestelle mit Pendlern erachte sie so ein Areal als sinnvoll. Hans Jürgen Strehl vom Liegenschaftsamt sah als Sachbearbeiter die grundsätzliche Möglichkeit, verwies aber auch auf die Anlage von Längsparkflächen entlang des Regenüberlaufbeckens im Gewerbegebiet.Diese hätten den Vorteil, dass die Freizeitsuchenden näher ans Erholungsgebiet heranrückten und direkt an einem vorbeilaufenden Wanderweg parken würden. Der Ausschuss entschied sich am Ende für das versuchsweise Aufschottern einer Parkfläche in Nähe der B 14.