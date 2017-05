Politik Sulzbach-Rosenberg

Das bayerische Kabinett hat sich für den Erhalt des Hochofens ausgesprochen. Die Interessengemeinschaft "Freunde Rosenbergs" kann sich diese Entwicklung mit an die Fahnen heften. Ihrer Ansicht nach darf es jetzt aber nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Sie stellt weiter konkrete Forderungen.

Initiative bei der Stadt

Eigentümer einbinden

Hintergrund Wie Franitza und Lösch informierten, warte das Kultusministerium bereits auf ein Konzept mit Kostenschätzung, um die Fördermittel freigeben zu können. Unbestätigten Angaben zufolge sei das Geld für die Umsetzung vorhanden und bei Vorlage der Planungen und Kosten abrufbar. Warum aber das Landesamt für Denkmalpflege auf ein schon vor Monaten verfasstes Schreiben von Bürgermeister Michael Göth zum Hochofen bis heute nicht reagierte, sei mehr als verwunderlich. "Auch das in der Vergangenheit oft zutage getretene Hin und Her zwischen Eigentümer, Freistaat und Kommune bei Altlastensanierung, Rückbau oder Denkmalschutz behinderte den Prozess, so darf es nicht weitergehen", macht Lösch Ursachen für den Stillstand aus. (oy)

Wir warten jetzt auf konkrete Schritte von staatlicher und kommunaler Seite. Sepp Lösch, IG Freunde Rosenbergs"

"Wegen der denkmalfachlichen Bedeutung der Maxhütte für die Montangeschichte Bayerns sollen die Fördervoraussetzungen geschaffen werden, um das Denkmal Hochofenplaza zu erhalten. Bedingung ist eine Einigung mit dem Eigentümer", lautete eine Passage aus der Presseerklärung zu den Ergebnissen der Kabinettssitzung in Amberg Anfang April.Dies klingt zwar laut Sepp Lösch, Sprecher der IG, als klares Bekenntnis zum Erhalt der Plaza, geht den Freunden Rosenbergs, die mittlerweile fast 5000 Unterschriften für den Fortbestand des Hochofens mit Umgriff gesammelt haben, aber nicht weit und vor allem schnell genug. "Wir warten jetzt auf konkrete Schritte von staatlicher und kommunaler Seite. Zunächst aber muss die Stadt die Initiative ergreifen und einen Master-Plan mit Auflistung der Finanzmittel für Sicherung, Einrichtung des Inventars und der Folgekosten vorlegen. Denn ohne diese Zahlen wird München sicher nicht tätig werden", gaben sich Lösch und Martin Franitza, der auch von Seiten des Rosenbladls die Aktion begleitet, beim Besuch in der SRZ-Redaktion überzeugt.Von Bürgermeister Michael Göth und den beiden großen Stadtratsfraktionen CSU und SPD kamen bereits positive Signale, für diese Untersuchung einen fünfstelligen Betrag in den Haushalt einzustellen, freuen sich die Aktivisten. Gleichzeitig mahnen sie aber auch zur Eile, denn die Tage der maroden Anlage seien offensichtlich gezählt. "Wir hoffen, dass diese Untersuchung bis zum Herbst abgeschlossen sein kann, es darf keinesfalls nochmals zehn Jahre gewartet werden", legen die IG-Sprecher nach. Einer früheren Studie folgend, müssten rund 6,5 Millionen Euro für das Vorhaben aufgewendet werden.Etwas befremdlich wirkt auf die IG-Vertreter die Haltung der Staatsregierung, nach der die Trägerschaft für das Industriedenkmal alleine in kommunaler Hand - also bei Herzogstadt und Landkreis - bleiben solle. "Dadurch könnte die ganze Umsetzung scheitern, da ein Projekt dieser Größenordnung nicht alleine von den Kommunen geschultert werden kann", betont Sepp Lösch. Schon alleine aus Gründen der Industrie-Geschichte und der großen Bedeutung der Maxhütte für die Entwicklung Bayerns sieht er den Freistaat auch zukünftig als maßgeblichen Bestandteil einer Betreibergesellschaft in der Pflicht - eventuell in Form der Umwandlung in ein Landesmuseum. "Wir hoffen gerade hier weiterhin auf die Unterstützung unserer regionalen Landtagsabgeordneten Harald Schwartz und Reinhold Strobl in München", erklärt Martin Franitza.Auch Max Aicher als Eigentümer sehen die Initiatoren der Unterschriftenaktion nicht aus der Verantwortung entlassen. "Es sollte nicht mit seiner Zusage getan sein, das Areal dafür zu überlassen, sondern er könnte über seine Stiftung, die auch Kulturgüter fördert, auch finanziell zur Umsetzung des Projekts beitragen. Es muss sich zeitnah etwas bewegen auf der Schiene Landesregierung-Eigentümer."

Klarer Auftrag zum Handeln

Sulzbach-Rosenberg. (oy) "Mit unseren 5000 gesammelten Unterschriften dürfte klar sein, dass auch die Bevölkerung eindeutig hinter dem Erhalt der Hochofen-Plaza steht. Das darf die Politik gerne als direkten Handlungsauftrag sehen", unterstrichen Martin Franitza und Sepp Lösch beim Besuch in der Redaktion. Rückenwind hätte die Aktion auch durch viele Unterschriften erhalten, die an allen bedeutenden Stahlstandorten in Deutschland gesammelt und mit solidarischen Begleitschreiben versehen wurden. Die Unterschriften werden auf Zusicherung von Landrat Richard Reisinger noch vor der Sommerpause des Kabinetts in München an die Staatsregierung übergeben. Einige Wochen läuft die Aktion noch, der Endspurt soll mit einem Film- oder Infoabend Anfang Juni symbolisch eingeläutet werden. Listen gibt es bei Sepp Lösch, 09661/62 59, der allen Helfern für das bisher Erreichte besonders dankt.Wie die IG-Vertreter ergänzten, laufe derzeit auch der Rückbau auf dem MH-Gelände weiter und ein Ingenieurbüro, das unter anderem bei der Sanierung der Duisburger Hütte beauftragt war, prüfe momentan turnusmäßig die Standsicherheit im Umgriff der Plaza, um für weitere Events Planungssicherheit zu bekommen.Eisenstraße mit Leben erfüllenSulzbach-Rosenberg. (oy) Die Hochofen-Freunde verweisen immer wieder auf die historische Bedeutung der Maxhütte für die Entwicklung des Freistaats. Die Staatsregierung solle deshalb Verantwortung übernehmen für diese industrielle Vergangenheit, die in hohem Maße zum Wohlstand beigetragen habe. Auch der Wandel Bayerns vom reinen Agrarstaat in ein modernes Industrieland wäre ohne Maxhütte nicht zu schaffen gewesen.Franitza und Lösch sehen bei der Maxhütte als künftiges Denkmal eine klare Achse vorgegeben, die sich vom Museum für bayerische Geschichte in Regensburg, über Haidhof, Wackersdorf, Amberg, Hochofen-Plaza, St. Annaschacht und Auerbach bis nach Nürnberg zum Germanischen Nationalmuseum ziehen könnte. "Somit käme alles unter ein Dach, hätte touristischen Vorbildcharakter, die Bayerische Eisenstraße würde endlich mit Leben erfüllt und das ,Ruhrgebiet des Mittelalters' wäre in klaren Formen sichtbar."