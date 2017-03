Politik Sulzbach-Rosenberg

Brocken fallen herab, Bäume und Sträucher überwuchern die Steine. In einigen Bereichen ist die Standsicherheit der nordwestlichen Stadtmauer nicht mehr gewährleistet. Für den Bauausschuss ist eine Sanierung der historischen Anlage unausweichlich. Für eine Förderung braucht es aber ein klares Konzept.

Neuer Anziehungspunkt

Erneut skizzierte Stefan Lerzer im Bauausschuss Schadenslage, Untersuchungsergebnisse sowie angedachte Sanierungsmaßnahmen. Der Vertreter des Ingenieurbüros Braun, Haas und Lerzer aus Neumarkt hatte das Vorhaben bereits im Dezember 2015 im gleichen Gremium vorgestellt. Die Kostenschätzung lag damals bei rund 450 000 Euro.Wie Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn informierte, habe das Landesdenkmalamt eine mögliche Förderung aus dem Entschädigungsfonds der Stadtmauersanierung signalisiert. Dabei kam auch die Beteiligung der Regierung der Oberpfalz mit Städtebaufördermitteln zur Sprache. Voraussetzung dafür sei aber die Vorlage eines Nutzungskonzepts. Die unter Berücksichtigung dieses Planentwurfs überarbeiteten Kosten erhöhen sich auf rund 810 000 Euro.Wesentliches Ziel der von Stadtbauamt und Stiber-Fähnlein angestellten Planungen sei es, den Stadtgraben der Öffentlichkeit zugängig zu machen, attraktiver zu gestalten und damit einen weiteren Anziehungspunkt für die Herzogstadt zu schaffen. Zunächst stünden hier die Sanierung der Stadt-, Zwinger- und Wallmauer an, die Entwässerung des Stadtgrabens wäre ein weiterer Schritt. Durch Rodung des Hanges in diesem Bereich könnte die Mauer wieder erlebbar werden."Eine zusätzliche Treppenanlage ermöglicht einen neuen Weg mit direktem Zugang von der Langen Gasse in den Stadtgraben", erläutert Schöllhorn, die auch auf Bänke zum Verweilen und als Neuerung auf ein "Geschichtsband" verweist. Damit soll in Form einer ganzen Reihe von Skulpturen und interaktiven Objekten die Geschichte Sulzbach-Rosenbergs dargestellt werden. Im vorderen Bereich sei angedacht, die bestehende Holzbühne durch eine Stahlkonstruktion zu ersetzen und den Bereich des Stiber-Pavillons mit Steinen zu pflastern.Generell bestand Einvernehmen mit dem Konzept, um die Auslotung von konkreten Zuschusssummen möglich zu machen. Bedenken gab es aber von Christian Steger (CSU) wegen der Kostensteigerung, von Yvonne Rösel (Grüne) wegen der Naturzerstörung und von Umweltschutzbeauftragten Peter Zahn wegen der Rodung von Großbäumen in diesem Bereich. Thomas Steiner (SPD) griff in der Diskussion seinen alten Wunsch wieder auf, im Zuge der neuen Planungen im Stadtgraben einen Abenteuerspielplatz zu ermöglichen. (Zum Thema)