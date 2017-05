Politik Sulzbach-Rosenberg

28.05.2017

Da wäre um ein Haar ein Hirschauer Stückl draus geworden: Kaum ist die neue Gabionen-Wand am Schwimmerbecken im Waldbad fertig, da hätte sie schon wieder rückgebaut oder abgesenkt werden sollen: Der entsprechende Antrag lag im Stadtrat vor.

Doch die Mehrheit entschied nach kurzer Diskussion, das Bauwerk so zu belassen. Allenfalls etwas begrünen könnte man es. Eine "nicht mehr vorhandene Sichtbeziehung zwischen Liegebereich und Schwimmerbecken" sah Christian Steger (CSU) in der Begründung seines Antrags gegeben, auch sei die Ausführung des Bauwerks entgegen der Festlegung und Detaillierung der Besprechung der Waldbad-Planungsgruppe erfolgt. "Warum werden solche wichtigen Gestaltungselemente nicht in der Waldbadgruppe in Zusammenarbeit mit dem Bauhof besprochen?"Die Verwaltung hatte zu diesem Thema eine umfangreiche, bebilderte Sitzungsvorlage angefertigt. Zuerst seien sogenannte C-förmige Betonteile vorgesehen gewesen, die aber eine zusätzliche Absturzsicherung bedurft hätten, um ein Übersteigen zu verhindern. Deswegen habe man das Gestaltungselement der Gabionen, wie auch schon im Eingangsbereich, aufgegriffen. Die Änderung sei mit dem Bauamt besprochen worden, die Sichtbeziehung bestehe weiterhin. Den Auftrag habe das Referat 1 erteilt, die Ausführung der Bauhof übernommen.Diese Begründung habe ihn derart überzeugt, dass er nunmehr auf einen Rückbau verzichten wolle, erklärte Christian Steger gleich zu Beginn. Thomas Steiner (SPD) dagegen sah schon noch Kritikpunkte. Es sei unnötig eine Hecke geopfert worden, man hätte das Problem sensibler lösen können und so etwas solle sich bitteschön beim Nichtschwimmerbecken nicht wiederholen.Auch Stefan Morgenschweis (CSU) sah die Waldbad-Gruppe "massiv auf den Schlips getreten", weil die Entscheidung an ihr vorbeigelaufen sei. "Das muss künftig besser laufen!" Mit der momentanen "Zwischenlösung" könne man jedoch leben. Joachim Bender (SPD) hielt einen Rückbau für unnötig, mahnte aber ebenfalls eine andere Lösung für den Nichtschwimmerbereich an. Bürgermeister Michael Göth verteidigte die Entscheidung der Verwaltung.Als "pflegeleichte Steinwüste" und unökologische Flächen, die es zu vermeiden gelte, bezeichnete Umweltschutzbeauftragter Peter Zahn die steingefüllten Drahtkörbe der Gabionen. "Mit ihrer Verwendung übt die Stadt eine falsche Vorbildfunktion für den Privatmann aus." Mit großer Mehrheit sprach sich der Stadtrat für eine Beibehaltung der jetzigen Wand aus. "Wir prüfen aber, ob wir sie zusätzlich begrünen können", versprach der Bürgermeister am Ende.