Politik Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

Das Wichtigste aus der Stadtratssitzung gleich vorneweg: Niemand ist gegen einen Ankauf des Seidel-Anwesens. Worüber aber keine Einigkeit im Gremium herrschte, war der Zeitpunkt dafür. Den macht die CSU von der Vorlage konkreter Zahlen abhängig. Aber eigentlich ging es um die Vorstellung des Nutzungskonzeptes.

Konträre Meinungen

Nutzungskonzept Markus Lommer drohte im Verlauf der Sitzung sogar damit, den Job als Stadtheimatpfleger auch im Namen aller dort über viele tausend Stunden ehrenamtlich Tätigen einzustellen, sollte bis zum Annabergfest keine Entscheidung zum Ankauf des Seidelanwesens gefallen sein.



"Wenn wir im Laufe der nächsten zwei, drei Monate hier nicht zu Potte kommen und klare engagierte Signale an die Förderstellen und Behörden und insbesondere an die Eigentümerfamilie senden, sehe ich schwarz, weil sich bestimmte Zeitfenster wichtiger Beteiligter nicht mehr ewig offenhalten lassen." In einer detaillierten Auflistung mit immenser Vorarbeit stellte Lommer für jede einzelne Räumlichkeit Belegungsmöglichkeiten vor. Dazu gehören in Vordergebäude gewerbliche Nutzung und ein öffentlicher Schau- und Info-Raum sowie Büros, Praxis, Hotellerie oder Wohnungen. Im Rückgebäude bleiben der Veranstaltungsbereich (Seidel-Saal) und Nebenräume, im Obergeschoss sind Archiv, Bibliothek und öffentliche Schauräume, oder auch Depots für Seidel-, Literatur- oder Stadtarchiv möglich.



Lommer fügte für alle Stadträte zudem eine Liste der potenziellen Förderstellen, einen groben Zeitplan mit Teilschritten und -projekten sowie eine Aufstellung der vorliegenden Gutachten bei. (oy)

Mit dem Zitat "Was man nicht nützt, ist eine schwere Last", machte Stadtheimatpfleger Dr. Markus Lommer unmissverständlich klar, um was es ihm prinzipiell geht: Mit einem Konzept als ersten Schritt aufzuzeigen, wie das kulturell wertvolle Seidel-Anwesen am sinnvollsten genutzt werden kann, "damit es für uns nicht zur Last, sondern zur Lust und zum Gewinn wird!"Detailliert stellte der Experte die enorme Bedeutung des Seidel-Anwesens für die Herzogstadt heraus. So hätten in den vergangenen sechs Jahren rund 42 000 Gäste diese Kultur-Einrichtung besucht und so zur Belebung Sulzbach-Rosenbergs beigetragen. "Deshalb ist es wichtig, diesen Erfolg nachhaltig zu sichern", gab sich Lommer überzeugt, der ankündigte, dass die Einstufung "national bedeutend" durch das Landesamt für Denkmalschutz unmittelbar bevorstehe. Von vielen Fachstellen lägen entsprechende Einschätzungen vor.Dann trat das Nutzungskonzept in den Hintergrund zugunsten einer durchaus emotional geführten Diskussion, die sich wie auch schon im Bauausschuss um die Frage drehte, ob das Seidel-Anwesen sowie Storg oder Bahnhof gleich angekauft werden kann, oder erst nach der Vorlage einer vorläufigen Kostenermittlung.Die Position der CSU vertrat deren Fraktionsführer Stefan Morgenschweis, der das Konzept als Grundlage für weitere Entscheidungen begrüßte, eine Verkaufszustimmung allerdings von der Vorlage konkreter Kosten für die Kommune abhängig machte.Bürgermeister Michael Göth fasste darauf hin nochmals die bis dato geleisteten Vorarbeiten zusammen, verlangte eine schnelle Grundsatzentscheidung und empfahl die Einrichtung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe. Für das Ansinnen der SPD nach schneller Klarheit warb Fraktionsvorsitzender Achim Bender: Nachdem das Wertgutachten vorliegt und der Besitzer den Kaufbetrag auf 20 Jahre verteilt haben will, sollte der Erwerb als Verpflichtungsermächtigung in den Etat 2017 eingestellt werden.