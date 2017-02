Politik Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

Auf die Installation von weiteren E-Ladesäulen auf städtischen Parkplätzen zielte ein Antrag von Yvonne Rösel (Grüne) in der Januar-Sitzung ab. Jetzt diskutierte das Gremium im Rathaus darüber. Andreas Eckl, Leiter der Finanzverwaltung, informierte dazu, dass im August 2016 auf dem Großparkplatz an der Bayreuther Straße eine E-Ladesäule aufgestellt wurde.

"Die Auslastung ist derzeit allerdings noch überschaubar", so Eckl. Dies sei nicht verwunderlich, da per 31. Januar in der Herzogstadt lediglich elf reine E-Autos (ohne Hybrid) zugelassen waren. Im Landkreis liege die Zahl bei 85 Autos. Auch in anderen Kommunen sei die E-Auto-Dichte nicht höher. "Im Haushaltsentwurf 2017 ist nun eine weitere E-Ladesäule für den Parkplatz an der Kurzmühle in Rosenberg vorgesehen". Für die Verwaltung schlug Eckl vor, den Ausbau der E-Ladesäulen in den Folgejahren sukzessive analog des Bestandes an Elektroautos zu erweitern.Yvonne Rösel vertrat die Meinung, mit einigen weiteren E-Ladesäulen die Akzeptanz der Elektro-Mobilität zu beschleunigen. Während sich 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein für die FDP/FWS-Fraktion dem Vorschlag der Verwaltung anschloss, gab FWU-Fraktionssprecher Peter Bruckner zu bedenken, dass die E-Säulen im öffentlichen Raum wegen neuer Techniken nur eine Übergangslösung darstellten. Stefan Morgenschweis bekannte für die CSU, sich, wie von Eckl vorgeschlagen, am Bedarf zu orientieren. Dieser Auffassung schloss sich der Stadtrat einstimmig an.