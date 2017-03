Politik Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

Auch nach Anhörungen und Informationen bleiben viele Bürger skeptisch, fürchten gesundheitsschädliche Immissionen durch eine neue Bleischmelzanlage im Werk der Firma Ruag am Annabergweg. Die Genehmigung scheint sicher zu sein. Der Stadtrat will wachsam bleiben.

Kosten: 1200 Euro

Unabhängiger Experte

Aus dem Stadtrat Wilde Müllablagerungen an der Feuerstelle am Galgenberg monierte Stadträtin Maria Boßle (CSU) . Dort seien altes, mit Nägeln durchsetztes, Bauholz, Stücke eines Gartenzaunes, Plastikteile und Glasflaschen achtlos entsorgt worden. Dabei handle es sich um keine Hinterlassenschaften vom letzten Johannisfeuer der Pfadfinder. Boßle bat um Beseitigung des Schandflecks und Einschaltung der Polizei.



Karl-Heinz Herbst, Sprecher der Grünen-Fraktion , hakte wegen der Sanierung der Treppe am unteren Wasserbecken im Alten Friedhof nach. Ordnungsamtsleiterin Rosalia Wendl erläuterte dazu, dass die entsprechenden Stellen mit der Behebung betraut seien und die Arbeiten anlaufen. (oy)

Viele Bürger befürchten hier gesundheitsschädliche Immissionen. Grünen-Stadträtin Gabi Mutzbauer

Nach der Behandlung der Bürgereinwände blieb den Bedenkenträgern die Einsicht, dass sich das geplante Vorhaben laut Fachstellen innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen bewegt und deshalb auch genehmigt werden muss. Trotz der zugesicherten Einhaltung der Grenzwerte lösen sich die Sorgen der Bürger nicht einfach in Wohlgefallen auf - sie bleiben verunsichert, fordern weiteren Beistand.Diesen will nun - zumindest teilweise - der Stadtrat leisten. Eindeutig belegten dies die Redebeiträge bei der Sitzung am Dienstag, bei der ein Antrag der Bündnisgrünen zu diesem Thema näher beleuchtet wurde. Die Fraktion forderte darin, dass die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Umkreis der Firma Ruag verschiedene Bodenproben entnehmen lässt, um so den Ist-Zustand des Bodens festzustellen. "Dadurch kann nach einer gewissen Betriebsdauer der Bleischmelzanlage überprüft werden, ob Immissionen austreten und wenn ja, in welchem Umfang. Die Kosten dafür von rund 1200 Euro sollen in den Haushalt 2017 eingestellt werden", führte Stadträtin Gabi Mutzbauer bereits in der Februarsitzung an. Rechtsdirektor Harald Mizler ergänzte, dass in den Jahren 1999/2000 von den dort angrenzenden Schrebergartenbesitzern bereits Proben veranlasst wurden. Sie fürchteten damals bereits eine Belastung ihrer Gartenfrüchte. Der aktuelle Antrag verweise noch weiter auf das nahe Wohngebiet und die Kindertagesstätten in der Umgebung. "Viele Bürger befürchten hier gesundheitsschädliche Immissionen", macht Mutzbauer unmissverständlich klar.Unabdingbar sei für sie aber auch der Einsatz eines unabhängigen Gutachters. Ein von der Genehmigungsbehörde bestellter Experte müsste abgelehnt werden. CSU-Fraktionssprecher Dr. Stefan Morgenschweis sah ebenfalls die Notwendigkeit, regte aber für die Proben exakte Fristen und ein wissenschaftlich standardisiertes Verfahren an. Zu klären sei außerdem, inwieweit sich das Landratsamt an den Kosten beteiligen könnte.Dem schloss sich auch Joachim Bender als SPD-Fraktionsvorsitzender an, der ebenfalls das Landratsamt in der Pflicht sah. Die Bodenuntersuchungen beschloss der Stadtrat im breiten Konsens einstimmig.