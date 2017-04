Politik Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

Der Haushalt für das Jahr 2017 ist unter Dach und Fach. Wichtigste Botschaft dabei: Das Zahlenwerk kommt ohne neue Schulden aus. Eine freie Finanzspanne von rund 2,4 Millionen Euro schafft Luft für Investitionen. Die Planungen von Kämmerer Andreas Eckl nahmen alle Fraktionen positiv auf, aber an einem Passus hätten sie fast scheitern können.

Weiterer Schuldenabbau

Verpflichtung raus

Auch im Jahr 2017 wird demnach eine Schuldenrückführung mit rund einer Million Euro möglich sein. Kämmerer Andreas Eckl

Haushalt Eckdaten

Alle Angaben in Millionen Euro, Vorjahresdaten in Klammern



Netto-Neuverschuldung 0 (0)



Kreditaufnahmen 1,79 (1,9)



Schuldenrückführung 1 (0,85)



Schuldenstand 50,8 (52)



Freie Finanzspanne 2,39 (0,576)



Rücklagenentnahme 0,5 (2,7)



Investitionen



Waldbad: 379 000 Euro.



Straßenbau: 999 300 Euro.



Kanalbau: 120 200 Euro.



Flächen-Vorrat: 500 000 Euro.



Breitband: 730 000 Euro.



Jahnschule: 1,47 Mio. Euro.



Krötenseeschule: 524 000 Euro.



Kitas: 665 000 Euro.



Förderturm: 194 100 Euro.



Stadtgärtnerei: 470 000 Euro.



Kläranlage: 450 000 Euro.

"Wolken noch da, aber Sonne kommt"

Stimmen der Fraktionsvorsitzenden zum Stadthaushalt 2017

Wie in den vergangenen Jahren stand am Ende die einstimmige Verabschiedung der Haushaltssatzung, samt mittelfristiger Finanzplanung und Wirtschaftsplan. Mit einem Gesamtvolumen von 55,6 Millionen Euro erreicht das Zahlenwerk in Sulzbach-Rosenberg Rekordniveau. Andreas Eckl erklärte als Leiter der Finanzverwaltung im Stadtrat dazu, dass es 2017 erneut möglich sei, ohne Netto-Neuverschuldung auszukommen."Der hiermit vorliegende Haushaltsplan knüpft nahtlos an das gute Vorjahresergebnis an. Auch im Jahr 2017 wird demnach eine Schuldenrückführung mit rund einer Million Euro möglich sein. In der mittelfristigen Finanzplanung ist ebenfalls kein Aufbau von neuen Verbindlichkeiten geplant. Ziel ist es stattdessen, die haushaltsmäßige Verschuldung dauerhaft unter die 50-Millionen-Euro-Grenze zu bringen", führte Eckl aus. Der Kämmerer nannte auch die Gründe für die gute Einnahmensituation der Kommune, die er insbesondere an den gestiegenen Einkommensteueranteilen festmachte. Zusätzlich verwies er auf eine Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen auf nunmehr 7,0 Millionen Euro. "Das niedrige Zinsniveau und die daraus resultierenden niedrigen Zinsausgaben, die auch auf Umschuldungen zurückzuführen sind, helfen unserer Finanzsituation darüber hinaus", resümierte der Zahlen-Fachmann. Bürgermeister Michael Göth sah die Stadt auf einem guten Weg, wenn auch der Abbau der Schulden stets im Fokus stehen müsse."Trotz der Schuldenreduzierung ist es möglich, auch künftig zu investieren. 2017 steht dabei insbesondere die Fertigstellung der Jahn-Turnhalle sowie die Beteiligung an der Sanierung des Kindergartens "Guter Hirte" im Mittelpunkt. Um ausreichend Bauland für junge Familien zur Verfügung stellen zu können, wird außerdem mittels Geschäftsbesorgungsvertrag das Baugebiet Kempfenhof-Ost ausgewiesen", erklärte der Rathauschef. Auch in den kommenden Jahren stünden Investitionen an: Neben dem Neubau der Stadtgärtnerei und der Renovierung der Spitalkirche werden mit der Ertüchtigung des Waldbads, der energetischen Sanierung der Krötensee-Mittelschule sowie dem Seidel-Anwesen derzeit drei weitere Großprojekte diskutiert, deren umfangreiche Kosten derzeit allerdings noch nicht konkret bezifferbar sind.Neben einer Menge Lob für die Arbeit von Kämmerer Andreas Eckl und den verschiedenen Kommentaren zum Haushalt 2017 aus den Fraktionen (siehe unten) kam Stefan Morgenschweis (CSU) zum einzig strittigen Punkt im Zahlenwerk, dem finanziellen Prozedere für den geplanten Ankauf des Seidel-Anwesens). Er beantragte die Herausnahme der dafür vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600 000 Euro, da so bereits ein Ankauf legitimiert würde.Ohne die Vorlage weiterer konkreter Kosten, die Morgenschweis zwischen 3 und 4,5 Millionen Euro bezifferte, könne der Ankauf von seiner Fraktion nicht gebilligt werden. Einer späteren Umsetzung über einen Nachtragshaushalt bliebe aber als Option offen. Sein Antrag fand mit 15:13 Stimmen eine Mehrheit, die Zustimmung zum Gesamtwerk war nun für CSU, FDP/FWS und FWU kein Problem mehr.Die Rücklage der Stadt Sulzbach-Rosenberg wurde 2016 nach Angaben von Kämmerer Andreas Eckl entgegen der Prognosen in den Vorjahreshaushalten nicht komplett aufgebraucht. "Dies führte dazu, dass die Summe der tatsächlich aufgenommenen Darlehen (ohne Geschäftsbesorgungsverträge) per 31.Dezember 2016 49,9 Millionen Euro betrug und damit die 50-Millionen-Euro-Linie in der Praxis bereits unterschritten werden konnte.Allgemein wird natürlich nun gehofft, dass die positive Entwicklung der Finanzlage anhält. Eckl abschließend zur Situation des Stadthaushalts: "Es sind zwar noch Wolken da, aber die Sonne kommt allmählich durch.""Weitere Schuldenrückführungen sind auch für die Folgejahre wünschenswert. Dadurch können wir handlungsfähig bleiben. Es ist ratsam, in guten Jahren zu sparen" Zudem sei für Morgenschweis erfreulich, dass auch die gedeckelten Einrichtungen ihre Vorgaben einhielten. "Wir profitieren sicher auch von der positiven Gesamtentwicklung mit hohen Beschäftigungszahlen, die weiter steigende Finanzeinnahmen erwarten lassen." Trotzdem müsse man wachsam sein, denn bei Änderungen dieser allgemeinen Lage könnten auch schnell wieder Schulden drohen. Positiv wertete der CSU-Vertreter auch die Mittel für die lang gewünschte Sanierung der Spitalkirche, die Fortschritte bei der Waldbad-Sanierung und die 500 000 Euro für den Grundstücks-Vorrat."Die Verabschiedung des Haushalts 2017 ist erneut dadurch gekennzeichnet, dass nicht nur die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt erreicht werden kann, sondern erneut eine Rückführung der Schulden in Höhe von 1,0 Millionen Euro erfolgt. Zum vierten Mal in Folge werden somit Schulden abgebaut. Die Aussage des CSU-Fraktionsvorsitzenden, dass wir nicht in der Lage sind Schulden abzubauen entspricht schlichtweg nicht den Tatsachen." Die Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen wäre nach Ansicht des Sozialdemokraten ein Signal an die Förderstellen, Eigentümer und Förderkreis, damit diese Planungssicherheit bekämen. "Mit dem vorliegenden Haushalt kann die erfolgreiche Arbeit des Bürgermeisters fortgesetzt werden.""Es ist erfreulich und notwendig, dass die Neuverschuldung gegenüber dem Vorjahr nicht weiter angestiegen ist. Leider konnte aber bei den gegenwärtig günstigen Zinssätzen der Schuldenstand nur um eine Million Euro gesenkt werden. Zu Zeiten von historisch niedrigen Zinsen ist es nicht gelungen die Entschuldung nachhaltig zu vermindern." Verständnis zeigte Bruckner aber, dass Geld für Sanierungen, Erschließung von Neubaugebieten oder beim Ankauf von Gebäuden eingesetzt werden muss. "Nicht ganz einverstanden sind wir mit der Verpflichtungsermächtigung bezüglich des Ankaufes des Seidel-Anwesens. Die eingestellten 30 000 Euro sollten für die realistische Ermittlung der Gesamtkosten - inklusive Sanierung - verwendet werden.""Insbesondere ist es gelungen, die freie Finanzspanne gegenüber der Planung des Vorjahres zu vervierfachen", freute sich der Grünen-Sprecher. Er erkannte auch einen klaren Willen zum Sparen und zum Schuldenabbau. Der Betrag der Kreisumlage von 7,85 Millionen Euro sei für ihn gut investiertes Geld, da sich ein großer Teil der kreiseigenen Einrichtungen in der Herzogstadt befinde. "Was wir immer noch vermissen, ist die Einrichtung von fünf Elektroladesäulen in der Tiefgarage. Des Weiteren würden wir es als sinnvoll erachten, wenn wir eine Rücklage zum Erwerb von innerstädtischen Leerstandsgebäuden einstellen würden." Auch mit allen angedachten Verpflichtungsermächtigungen zeigte sich Herbst einverstanden. "Eine Stadt kaputtzusparen bringt nichts!""Der Landkreis investiert in seine Einrichtungen in der Stadt in den kommenden Jahren über 60 Millionen Euro", damit sah Reitzenstein die Kreisumlage gut angelegt. Als Beispiele nannte er Schulen und Krankenhaus. "Äußerst wichtig sind die Verbesserungen der Internetverbindungen für unsere Industrie- und Gewerbegebiete", machte der Liberale klar. Als weitere Anliegen nannte er die Unterstützung von privaten Bauträgern, ein Parkleitsystem, weitere Kinderbetreuungsangebote und die Digitalisierung der Verwaltung. "Nach Vorlage von konkreten Kosten und Förderungen werden wir uns einem Ankauf des Seidel-Anwesens auch noch in diesem Jahr nicht verschließen. Einen Nachtragshaushalt sehen wir dafür als eine realisierbare Option an."