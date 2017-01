Politik Sulzbach-Rosenberg

Zur Stärkung der ortsansässigen Brauereien und Lebensmittelerzeuger beantragte Stadtrat Florian Bart (CSU), auf städtischen Veranstaltungen und Festen ab 2017 nur noch Getränke der örtlichen Brauereien sowie Erzeugnisse der städtischen Metzgereien, Bäckereien und Gastronomen zuzulassen.

Gastronomen mit "Brauereibindung" sollen ausgenommen sein. Bart sehe es als Aufgabe der Stadt an, die örtlichen Lebensmittelhersteller und Gastronomen zu unterstützen, um Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen zu sichern.Zudem führte der Christsoziale einen negativen ökologischen Aspekt an, der sich bei langen Transportwegen von Getränken aus "Bremen oder vom Alpenrand" ergebe. Bürgermeister Michael Göth sicherte in der Stadtratssitzung zu, diese Möglichkeit im Kultur- und Rechtsamt auf Machbarkeit prüfen zu lassen.