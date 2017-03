Politik Sulzbach-Rosenberg

19.03.2017

Beim Seidel-Anwesen handelt es sich um einen kulturhistorischen Schatz mit überregionaler Strahlkraft. Darin sind sich alle Beteiligten einig. Klarheit herrscht auch darüber, dass nur ein Ankauf durch die Stadt dieses Ensemble sichern kann. Welche Schritte dazu vorrangig sind, sorgte im Bauausschuss aber für kontroverse Ansichten.

Keine statischen Mängel

Ein Puzzleteilchen

Konzept als Voraussetzung

Hintergrund Bürgermeister Michael Göth machte die große kulturhistorische Bedeutung des Seidel-Anwesens deutlich. Viele Stellen und Gremien seien eingeschaltet und mit der Thematik vertraut. Unter anderem hätten Kultusstaatssekretär Bernd Sibler und Landtagsvizepräsidentin Inge Aures ihre Mithilfe bei der Generierung von Fördergeldern zugesagt. "Wir sind es auch den Wissenschaftlern und ehrenamtlichen Helfern schuldig, dass wir hier eine Lösung finden. Auch dürfen die Eigentümer nicht länger hingehalten werden", machte der Rathauschef deutlich. Stadtheimatpfleger Markus Lommer zeigte Verständnis für die Haltung der CSU, empfahl jedoch ein zügiges Fortschreiten bei Überlegungen, Gutachten und Konzepten. "Die staatlichen Stellen stehen bereit, warten aber dringend auf ein klares politisches Signal der Kommune, um bei Förderungen aktiv werden zu können. (oy)

Zunächst ging es laut Tagesordnung ganz nüchtern um die Vorstellung der statischen Voruntersuchung des Seidel-Anwesens. Das Ingenieur-Büro Bergmann hatte dazu Thomas Falz zum Bauausschuss entsandt. Seine Resultate ergaben eine erste Kostenschätzung für die rein statisch-konstruktive Instandsetzung. Im kurz- oder mittelfristigen Handlungsbedarf fallen demnach für die Reparaturarbeiten rund 180 000 Euro an.Da Nutzungs- und Brandschutzkonzept noch nicht vorliegen und somit weitere bauliche Maßnahmen unklar sind, wurden die Kosten für die statisch-konstruktiven Rohbauarbeiten ohne den Rück- und Ausbau, ohne Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen, Gerüstbauarbeiten und Entschuttungsmaßnahmen, Dachdecker- und Spenglerarbeiten, weiterführende Gründungsmaßnahmen, ohne Bauteilöffnungen und die Arbeiten für die Nachnutzung ermittelt. In seiner Kurzanalyse berichtete Thomas Falz, dass es im Gebäude Luitpoldplatz 4 nach Inaugenscheinnahme keine sichtbaren Zeichen für Probleme des Tragwerks gibt. Im Norden seien am Dachtragwerk lokale Schäden (Fäulnis an den Sparren) zu erkennen. "Die Kontrolle des Bauwerks zeigte aber keine Hinweise auf ein Versagen statischer Systeme", resümierte der Fachmann.Auch das Gebäude Bindergasse 5 lasse keine solchen Hinweise erkennen. Derzeit sei das 1. Obergeschoss nicht genutzt. Die Decken über dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss wären für eine Nutzung nicht ausreichend dimensioniert. In der groben Kostenschätzung wurden daher Maßnahmen für eine Deckenverstärkung berücksichtigt. Auch hier gebe es lokale Schäden und Mängel. Der ansonsten intakte Dachstuhl sei dennoch ausreichend dimensioniert.Thomas Steiner (SPD) sah durch die Angaben der Fachstelle eine erste Sicherung des Gebäudes mit einem Kostenaufwand von rund 180 000 Euro möglich. Christian Steger (CSU) betonte, das die statische Untersuchung für seine Fraktion zunächst nur ein weiteres Puzzleteilchen im Gesamt-Vorhaben sei. Nur wenn auch die weiteren Untersuchungen sowie ein Nutzungskonzept vorlägen, könne die CSU richtig abschätzen, ob ein Ankauf für die Stadt machbar und sinnvoll sei.Auf Nachfrage von Stadtheimatpfleger Markus Lommer attestierte Thomas Falz dem Seidel-Anwesen eine gute Substanz mit annähernder Schadensfreiheit. Diese Aussage wurde im Bauausschuss fraktionsübergreifend positiv aufgenommen.Für Thomas Steiner war es deshalb durchaus denkbar, dass die Kommune, so die Position der SPD-Fraktion, das Gebäude umgehend ankaufe und so dessen Bestand sichere. Daraufhin könne man die verschiedenen Varianten einer Folgenutzung prüfen und den Betrieb im Seidel-Saal fortführen. Wichtig sei für die Sozialdemokraten zunächst der Ankauf, dann die schrittweise Entwicklung des Nutzungskonzepts.Stadtrat Norbert Klotz (CSU) empfahl, nicht jetzt bereits über den Kauf, sondern zunächst über die Statik als Teilschritt zu verhandeln. "Wichtig ist doch zu wissen, dass im Seidel-Anwesen keine Akut-Maßnahmen durchgeführt werden müssen." Christian Steger nahm dies ebenfalls positiv auf, machte aber nochmals unmissverständlich klar, dass die CSU ohne konkret vorliegendes Konzept einem Kauf nicht zustimmen werde. (Zum Thema)