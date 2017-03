Politik Sulzbach-Rosenberg

20.03.2017

Hermann Völlger wären fast die Tränen gekommen vor Freude. Seit Jahrzehnten stellt er als Stadt- und früherer Kreisrat seine ganze politische Kraft in den Dienst der SPD. Aber das hat er in all der Zeit noch nicht erlebt: 100 Prozent für einen Parteivorsitzenden. "Es wird aber auch Zeit, dass wieder etwas Stimmung in die Partei reinkommt", kommentiert er das Traumergebnis für Martin Schulz. Zuletzt habe der Sozialdemokratie die letzte Lust gefehlt, den Kampf um die politische Mehrheit aufzunehmen, so sagt er. "Die SPD hat das einfach wieder gebraucht", so Achim Bender, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Er ist der Meinung, die 100 Prozent sind ein großer Vertrauensvorschuss, den die Partei ihrem neuen Vorsitzenden mit auf den Weg gibt.

"Wir müssen nicht mehr mit einem geprügelten Haupt herumlaufen", merkt Bender an, sieht trotz des hervorragenden Ergebnisses Diskussionen auf seine Partei zukommen. Dann nämlich, wenn es um das konkrete Programm geht. Trotzdem genießt Bender den Ruck, der durch die Partei geht - bis hinunter zum eigenen Ortsverein. "Auch wir haben hier neue Mitglieder gewonnen, darunter auch sehr junge Leute", so freut er sich. Wie Hermann Völlger tippt Achim Bender ebenfalls auf Martin Schulz, wenn es um die Frage nach dem nächsten Kanzler geht.Die politische Konkurrenz von der CSU kommt in letzter Zeit angesichts des Schulz-Hypes ganz schön ins Schwitzen. Der Ortsvorsitzende der Christsozialen, Patrick Fröhlich, allerdings spricht mit Blick auf die 100 Prozent für Martin Schulz von einer "gewissen Verzweiflung und Perspektivlosigkeit" bei der SPD. Selbst die Gegner von Schulz hätten ihre Hand für ihn gehoben, um die SPD aus dem Tal der Umfragetränen wieder herauszubringen.Trotzdem findet Fröhlich den Schulz-Boom der SPD gar nicht mal so schlecht. Mit ihren dadurch steigenden Umfragewerten schade die Partei vor allem Parteien von der "linksextremistischen Seite". "Er schwächt die Linke - und das ist gut." Sein Tipp: Auch nach dem 24. September ist Angela Merkel die Bundeskanzlerin - trotz Schulz.