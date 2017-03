Politik Sulzbach-Rosenberg

31.03.2017

"Wer die digitalen Plattformen besitzt, hat die Macht", sagt Thomas Sattelberger. Der FDP-Politiker war schon im Vorstand von Lufthansa, Continental und Telekom. Nun kandidiert er auf einem aussichtsreichen Listenplatz für den Bundestag und stellte sich beim liberalen Kreisverband vor.

"Ich werbe nachdrücklich für den Zusammenhalt Europas", erklärte FDP-Kreisvorsitzender Moritz Pöllath zur Begrüßung. Nicht nur, weil Putin in Russland immer offener eine Diktatur anstrebe und seine Macht durch Unterstützung nationalistischer Gruppierungen wie der AfD erweitern wolle. Sondern auch, weil Deutschland alleine der immer aggressiver angestrebten wirtschaftlichen Vorherrschaft der USA nicht genug entgegen setzen könne.Damit war er schon beim Thema seines Gasts: "Industrie 4.0" und die Frage, was die Politik tun muss, damit Deutschland in der digitalisierten Welt nicht den Anschluss verliert. Sattelbergers Lieblingsbeispiel ist die Schuhindustrie: Im Moment seien in Vietnam eine Million Menschen mit der Schuhproduktion beschäftigt. Aber ein großer fränkischer Sportschuh-Hersteller habe in seiner Heimat eine neue Fabrik gebaut, in der mit 160 Mitarbeitern Millionen Paare Sportschuhe pro Jahr noch kostengünstiger hergestellt werden können.Und der Traum des Schuhherstellers sei es, dass in jedem Sportgeschäft ein 3D-Drucker stehe, in dem für jeden Fuß optimal angepasste Schuhe vor Ort hergestellt werden. Das, sagt Sattelberger, sei der Weg von der verlängerten Werkbank über die Roboterfabrik bis zum Dienstleister - eben "Industrie 4.0". Diese Entwicklung werde durch die Digitalisierung in alle Bereiche der Wirtschaft getragen - von der Medizin bis zur öffentlichen Verwaltung.Sattelberger meint, dass Rot-Grün-Schwarz diese Entwicklung total verschlafen habe. Die Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer in den Schulen müsse stark ausgebaut, Forschung und Entwicklung steuerlich stärker gefördert werden. Und schließlich seien europäische Wettbewerber für Google und andere dringend notwendig. Man mache sich sonst in Schlüsselfunktionen von amerikanischen Monopolisten abhängig.Sattelberger geht für die FDP auf Platz 5 der Landesliste ins Rennen. Er rechnet sich dort gute Chancen aus, seine Forderungen demnächst im Bundestag vortragen zu können.