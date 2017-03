Politik Sulzbach-Rosenberg

Im Inneren der Schranktür von Rosalia Wendl ist ein Spicker versteckt. Die Leiterin des Ordnungsamtes blickt drauf und rattert die Wahltermine der kommenden Jahre herunter. Bundestags-, Bürgermeister-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahl heißen die Fixpunkte von 2017 bis 2020.

Kein Automatismus

Beispiel Memmingen

"Einfach zu handeln"

Zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Angleichung nicht möglich. Rosalia Wendl, stellvertretende Wahlleiterin

Für die Sulzbach-Rosenberger Wähler gleicht der Gang zur Urne beinahe einem Marathon. Warum also nicht zumindest die Bürgermeisterwahl, die in der Herzogstadt gesondert stattfindet, mit der Kommunalwahl zusammenlegen? Der Tod von Bürgermeister Konrad Paulus am 26. Dezember 1963 machte eine außerplanmäßige Wahl erforderlich.Der jetzige Umstand geht immer noch auf dieses damalige Ereignis zurück. "Eine Rückkehr ist nicht so einfach", erklärt Wendl "die automatische Angleichung funktioniert bei uns nicht". Mit der Reform des Kommunalwahlrechts im Jahr 2006 wurde die Möglichkeit geschaffen, die Amtszeit eines Bürgermeisters mit denen der Gemeinderäte zu harmonisieren. In Sulzbach-Rosenberg beginnt die Amtszeit des Bürgermeisters am 10. März 2018. Bayernweit starten die Gemeinderäte zum 1. Mai 2020."Zwischen Beginn der jeweiligen Amtszeiten dürften nur maximal zwei Jahre liegen, bei uns ist das anders", rechnet Wendl auf Grundlage der Harmonisierungsregelungen im Kommunalwahlrecht vor. Damit werde garantiert, dass ein Bürgermeister auf alle Fälle mindestens vier Jahre im Amt bleibt. Falls er seine Amtszeit selbst verkürzen möchte oder sie anderweitig beendet, dann komme es auf den Zeitpunkt an, ob eine Angleichung in Zukunft möglich ist.Für Bürgermeister Michael Göth stellt sich die Frage nach Vor- oder Nachteilen einer außerturnusmäßigen Bürgermeisterwahl derzeit nicht. "Da gibt es gesetzliche Vorschriften, an die wir uns halten", verweist er auf die rechtliche Schiene. Er nennt einen Fall in Memmingen als Beispiel, der ähnlich gelagert sei. "Im Großen und Ganzen macht es für mich keinen Unterschied, weil man immer auf sechs Jahre gewählt wird", erklärt das Stadtoberhaupt. Die möglichen Vorteile für seine Partei, wenn er als Stimmenbringer auf der Liste der Stadtratskandidaten stehen würde, möchte er nicht kommentieren. "Ich bin ein neutraler Bürgermeister."Wendl verzeichnet in ihren Statistiken für die Bürgermeisterwahl sogar eine höhere Wahlbeteiligung als für die Stadtratswahl. "Das Interesse an einer einzelnen Person ist vermutlich höher", so die Leiterin des Wahlamtes und stellvertretende Wahlleiterin. Generell ist die Bürgermeisterwahl sogar "beliebt" in der Stadtverwaltung. "Einfach zu organisieren, man kommt bald zu einem Ergebnis." Die Bürgermeisterwahl kostet der Kommune nach ihren Angaben zwischen 10 und 15 000 Euro.