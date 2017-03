Unter der Gürtellinie vehement ausgeteilt

Politik Sulzbach-Rosenberg

Zum Leserbrief "Mit Seehofer koalieren, wenn ihnen Aiwanger nicht zuvorkommt" aus der SRZ vom 16. März:

Der Leserbrief von Herrn Marx teilt sich in zwei Hälften. In der weitgehend seriösen erste Hälfte ist die Kritik an der beileibe nicht immer vorzeigbaren Grünen-Politik in der Vergangenheit berechtigt.Völlig zurecht prangert er die Zustimmung zu den überzogen harten Hartz-IV-Maßnahmen an; schlichtweg haben die Sozis mit ihren grünen Koalitionären eine hammerharte Agenda 2010 (die Betroffenen können Lieder davon singen) auf den Weg gebracht, die mit angewandter Sozialpolitik für die unteren Einkommensgruppen aber auch rein gar nichts zu tun hatte. Der Genosse der Bosse Schröder verhalf mit grüner Nibelungentreue den Reichen unter uns zu noch mehr Reichtum, während die untere Schicht noch schlimmer ausgepresst wurde. Über die Einlassungen zum Atomausstieg, von der Merkel-Regierung jetzt realisiert, kann man trefflich streiten - Unrecht hat der Herr Marx aber auch da nicht zur Gänze.Die andere Hälfte des Pamphletes allerdings lässt vermuten, dass Marx ein Studium für angewandten Populismus wohl mit der Auszeichnung Summa cum laude bestanden haben muss; so einen Tenor würde man eher in der ganz anderen Ecke vermuten. Derartige pauschale Unterstellungen, im örtlichen Bezug sowie im Hinblick auf die Rednerin (MdB Deligöz) gesehen, hätten zumindest erfordert, dass er bei dem Aschermittwochsauftritt von Frau Deligöz selbst anwesend gewesen wäre. War er aber nicht - ich schon.Zum einen haben gerade die demokratischen deutschen Politiker/innen mit türkischen Wurzeln, denen das Gebaren der Regierung Erdogan missfällt, nicht selten mit erheblichen Anfeindungen zu rechnen. Ergo kann er sich die despektierliche Bezeichnung "Hinterbänklerin" getrost sparen.Nun zum Lokalkolorit: Den gewählten örtlichen (grünen) Mandatsträgern Posten-Hascherei, Machtverliebtheit und so weiter und so fort vorzuwerfen, belegt unzweifelhaft, dass er keinen blassen Schimmer davon haben kann, wie viel Zeit ein seinen Auftrag ernst meinendes Stadtratsmitglied investieren muss. Offensichtlich hat er nicht ausreichend nachgedacht, und da mir ein nachhaltiges ehrenamtliches Wirken des Herrn Marx zumindest nicht bekannt ist, verwundert es schon, dass ausgerechnet er unter der Gürtellinie so vehement austeilt. Die Ernsthaftigkeit der Mandatsausübung ist bei den Damen und Herren Rösel, Mutzbauer und Herbst unzweifelhaft gegeben, das kann ich objektiv so beurteilen - im Übrigen hört man dies auch bisweilen selbst vom politischen Gegner. Freilich könnte aus Sicht so mancher die Auseinandersetzung mit den Konservativen etwas härter geführt werden - aber das ist schließlich der Stadtrat einer 20 000-Einwohner-Gemeinde, und auf dieser Ebene sollte man schon schauen, dass man sich über die Politik hinaus menschlich verständigen kann.Karl-Heinz Herbst fungiert zum Beispiel schon einige Jahre ehrenamtlich auch noch als 1. Kassier beim SV Kauerhof. Wenn man letztlich also das Thema Lebensleistung noch beleuchten wollte, können die drei in jeglicher Hinsicht durchaus Beachtliches vorzeigen.Günter Becher, Sulzbach-Rosenberg___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.