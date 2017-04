Politik Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

Mit einem Rückblick auf bisher Erreichtes und einem Ausblick auf Kommendes im Gepäck stattete AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer dem Edelsfelder Gemeinderat einen Besuch ab. Mit zurück nahm sie sein Ok zu zwei neuen Projekten.

Förderquote 70 Prozent

Poppenricht führt Regie

Weitere Themen aus dem Gemeinderat Bei Vereinen wenig gefragt



Jugendliche gibt es genügend in der Gemeinde Edelsfeld. Viele sind auch aktiv in der kommunalen Vereinslandschaft. Von der speziell dafür ausgelobten Jugendförderung machen die Vereine allerdings nur schleppend Gebrauch.



Ob es nun an der bürokratischen Meldepflicht für die Vereine liegt oder nicht - diesmal lagen dem Edelsfelder Gemeinderat nur die Anträge vom FC Edelsfeld und dem Kneipp-Verein vor. Angesichts der übersichtlichen Zahlen von 155 beziehungsweise 31 Berechtigten zeigte sich das Gremium großzügig und spendierte 10,50 Euro statt 10 Euro pro Jugendlichem.



Stand bei WLAN-Hotspots



Wie Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl mitteilte, bietet sich beim Standort auf der Weißenberger Jugendfreizeitstätte eine Koppelung an den bereits vorhandenen Hotspot an. Technische Probleme bereite dagegen der zweite vorgesehene Standort auf dem Dach der Edelsfelder Grundschule.



Eine Straße weniger



Einstimmig kassierte der Gemeinderat die Ortsstraße ein, die innerhalb des Lärmschutzwalls im brandneuen Baugebiet verläuft. (aks)

Edelsfeld. Viele AOVE-Aktionsfelder waren den Gemeinderäten bereits bestens bekannt. Mit neuen Initiativen in den Bereichen Senioren, Klärschlammverwertung, Unternehmernetzwerk, Vermarktung innerhalb der Metropolregion Nürnberg, oder Hausärztemangel machte sie Lobenhofer vertraut.Gut etabliert ist zudem das "Interkommunale Energiekonzept", das auch der Gemeinde Edelsfeld bereits bei vielen Vorhaben ideelle und finanzielle Unterstützung beschert hat. Daran erinnerte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl.Insofern stellte die Zustimmung zur neuen organisatorischen Aufstellung kein Problem dar. Zukünftig wird die Umsetzungsbegleitung der Projekte über das Amt für Ländliche Entwicklung an ein Planungsbüro vergeben. Die zu erzielende Förderquote liegt bei 70 Prozent, die gemeindliche Beteiligung an den jährlichen Kosten beläuft sich auf 70 Cent pro Einwohner.Als noch nicht ganz so ausgereift erwies sich der Plan, zukünftig die Archive der AOVE-Kommunen mit vereinten Kräften auf Vordermann zu bringen. Mit einer Archivfachkraft, einer mit dem Bayerischen Staatsarchiv kompatiblen Software und fünf Jahren Zeit sei dies laut Lobenhofer wohl zu stemmen. Ob eine solidarische Verteilung der anfallenden Kosten sich allerdings als gerecht erweisen wird, ob der angesetzte Zeitraum überhaupt ausreicht und wie man großformatige Papier-Pläne optimal in die digitale Welt überführt, all das muss sich erst im laufenden Prozess herauskristallisieren.Der Edelsfelder Gemeinderat erklärte fürs Erste seine Absicht, einen entsprechenden Einführungsbeschluss zu fassen, sobald alle acht interessierten AOVE-Kommunen grünes Licht gegeben haben und die Regierung der Oberpfalz einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn bereits im Juli zustimmt. Die Abwicklung der für die Kooperation bei gemeindlichen Pflichtaufgaben winkenden Fördermittel obliegt der Gemeinde Poppenricht.