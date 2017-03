Politik Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

29.03.2017

Was ist eigentlich bayerische Leitkultur? Leberkäs, Blasmusik und Bier? Und kann, wer sich dazu nicht "bekennen" will, tatsächlich mit bis zu 50 000 Euro Strafe belegt werden?

Solchen Fragen ging Lena Flor aus Regensburg, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Die Falken, in einer Informationsveranstaltung des Jugendclubs Bureau im Capitol nach. Sie stellte einige Regelungen aus dem neuen bayerischen Integrationsgesetz vor, die sie als verfassungswidrig betrachtet.Dazu gehörte zunächst der Begriff der "Leitkultur", der nicht definiert ist, auf den aber alle Migranten verpflichtet werden. Auch die Möglichkeit, Ausländern mit dauerhaftem Aufenthaltstitel den Wohnort vorzuschreiben und Vermieter zu verpflichten, ausländische Mieter nur mit behördlicher Genehmigung aufzunehmen, fand Flor problematisch. Bei einem Ausflug in die Werbewelt eines großen Rüstungsherstellers mochte ihr niemand so recht folgen, und als Flor Integrationsmaßnahmen - sogenannte 0,80 Euro-Jobs - als Zwangsarbeit bezeichnete, bekam sie deutlichen Widerspruch.Die Flüchtlinge seien froh, wenn sie etwas Nützliches tun und sich für den Arbeitsmarkt qualifizieren könnten, erklärte eine Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Einrichtung. Außerdem seien diese Maßnahmen für soziale Träger eine Möglichkeit, durch die damit verbundenen staatlichen Zuschüsse Projekte zu finanzieren.Es blieb das gemeinsame Unbehagen über einen Lohn von 0,80 Euro pro Stunde, die Vielzahl von Maßregelungen und die Abschiebepraxis, die häufig gerade gut integrierte junge Menschen treffe.Janek Donhauser vom Jugendclub Bureau kündigte die nächste Veranstaltung in der Reihe "Refugees welcome" an: Am Dienstag, 11. April, um 19 Uhr referiert im Capitol Anna Busl über die EU-Grenzsicherung.Wer keinen Leberkäs mag, muss übrigens keine Angst vor einem Bußgeld haben: Das droht nur Menschen, die die Beseitigung der Demokratie in Deutschland betreiben.