Windeln fallen nicht nur in Familien mit Kleinkindern an

Politik Sulzbach-Rosenberg

06.04.2017

06.04.2017

Zum Artikel "Baumstümpfe und Müllsäcke" vom 31. März 2017 schreibt ein Leser:

Mein Leserbrief bezieht sich auf die letzte Stadtratssitzung, wo Stadtrat Patrick Fröhlich (CSU) den Antrag stellte, dass die Stadt Sulzbach-Rosenberg den Familien, die für ihre Babys Windeln benötigen, zur finanziellen Entlastung für die Entsorgung einen Gutschein ausstellt. Es gibt aber nicht nur Familien mit Babys und mit Kleinkindern, sondern auch ältere Menschen, die an Inkontinenz (Blasenschwäche) leiden. Diese geplagten Menschen benötigen auch Windeln, die nach Gebrauch entsorgt werden müssen. Alle diese Familien mit den betroffenen Menschen benötigen größere Mülltonnen. Also geht die Entsorgung der Windeln ins Geld. Zuständig für die Müllentsorgung ist der Landkreis. Auf Antrag müssten die betroffenen Familien finanziell vom Landratsamt entlastet werden und nicht von der Stadt Sulzbach-Rosenberg! Deshalb fordere ich den Kreistag auf, das Problem in einer der nächsten Sitzungen zu behandeln!Matthias Schwarz, Sulzbach-Rosenberg___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.