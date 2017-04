Politik Sulzbach-Rosenberg

06.04.2017

20

0 06.04.201720

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Realisierung des Industriedenkmals Maxhütte - so beurteilen die Initiatoren der Unterschriftenaktion für den Erhalt des Hochofens den Beschluss des Kabinetts, nun alle Fördermöglichkeiten für dieses Vorhaben auszuloten.

Über 4000 Unterschriften

Aktive Trägerschaft

Irgendjemand muss sich jetzt für zuständig erklären und sich diesen Hut aufsetzen. Sepp Lösch, Freunde Rosenbergs

Bei ihrem Besuch in Amberg unterstrich die Staatsregierung am Dienstag noch einmal ausdrücklich "die denkmalfachliche Bedeutung der Maxhütte für die Montangeschichte Bayerns". Im Vorfeld des Kabinettsbesuchs beleuchtete die Interessengemeinschaft "Freunde Rosenbergs" gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Politik und der Maxhütte den aktuellen Stand der Bemühungen um die Bewahrung des Industriedenkmals. Bei dem Gespräch im ehemaligen Zentralbüro stellten der Objektmanager des MH-Altgeländes, Bernhard Dobler, und Berater Karl Reyzl fest, dass die Sicherung und Sanierung des Hochofens und die angestrebte Einrichtung eines Industriedenkmals Maxhütte eng verzahnt sei mit der Gesamtsanierung des Gebietes Maxhütte-West. Dafür werde derzeit ein detailliertes Gutachten erarbeitet, das auch die Beseitigung der Altlasten einbezieht.Für die Stadt Sulzbach-Rosenberg wiesen Bürgermeister Michael Göth und 2. Bürgermeister Günther Koller noch einmal auf den einstimmigen Stadtratsbeschluss vom November 2016 hin, den Hochofen samt Cowpern, Gießhallen und Geländeumgriff als Industriedenkmal und Kultureinrichtung zu erhalten.Die anwesenden Kommunalpolitiker (neben den Bürgermeistern auch die Stadtratsfraktionschefs von CSU und SPD, Stefan Morgenschweis und Joachim Bender) signalisierten ihre Bereitschaft, nun auf kommunaler Ebene den nächsten Schritt zu tun und ein detailliertes Gesamtkonzept für Einrichtung und Betrieb eines Industriedenkmals aufzulegen, sozusagen einen "Masterplan Hochofen" mit nachprüfbaren und belastbaren Zahlen. "Über 4000 Unterschriften aus der Region und aus allen Teilen der Bundesrepublik unterstützen inzwischen unser Anliegen zur Rettung des Hochofens und der Plaza", informierte Sepp Lösch von den "Freunden Rosenbergs" über den aktuellen Zwischenstand der Aktion. Nach dem positiven Signal aus der Kabinettssitzung in Amberg sei es nun an der Zeit, dass alle weiteren Schritte, Planungen und Maßnahmen gebündelt werden. "Irgendjemand muss sich jetzt für zuständig erklären und sich diesen Hut aufsetzen, und nach unserer Meinung sollte das in dieser entscheidenden Startphase nach Möglichkeit eine staatliche Stelle wie das Deutsche Museum oder das Haus der Bayerischen Geschichte mit aller vorhandenen fachlichen und wissenschaftlichen Kompetenz sein."In naher Zukunft müsse auch konkret über eine Betreibergesellschaft nachgedacht werden, die das Denkmal samt Kultureinrichtungen und Eventbetrieb verantwortlich managt. An dieser Trägerschaft aktiv mitzuwirken, seien eigentlich alle beteiligten Ebenen aufgerufen, meinte Martin Franitza von den "Freunden Rosenbergs" und der Redaktion "Rosenbladl", angefangen von den kommunalen Gebietskörperschaften, über den MH-Eigentümer bis hin zum bayerischen Staat.