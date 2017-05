Politik Sulzbach-Rosenberg

28.05.2017

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit übergab nun Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl die umfangreich sanierte Kläranlage Edelsfeld mit einem kleinen Festakt offiziell ihrer Bestimmung. Mit dabei: zahlreiche Honoratioren.

Edelsfeld. (aks) Strehl ließ zum letzten Mal die Geschichte der insgesamt 2,9 Millionen Euro teuren Großinvestition von der vorbereitenden Geschoßflächenvermessung im Jahr 2013 über den Spatenstich am 8. Mai 2015 bis zur technischen Inbetriebnahme im Juli 2016 Revue passieren.Sein Dank galt neben sämtlichen an der Planung und Umsetzung Beteiligten vor allem den solidarisch herangezogenen Bürgern der Gemeinde, die über die jeweiligen Ergänzungsbeiträge immerhin 2,1 Millionen Euro zum Prestigeobjekt beigesteuert haben.Geschäftsführer Udo Hartmann vom Amberger Planungsbüro Renner und Hartmann Consult GmbH bilanzierte den Beitrag seines Hauses als "interessante Herausforderung", musste die Sanierung doch quasi als "Operation am offenen Herzen" bei laufendem Betrieb vonstatten gehen. Zudem lobte er das zukunftsorientierte Vorgehen der Gemeinde, denn "das Abwasser von heute ist das Trinkwasser von morgen". Projektleiter Udo Gräbner von der ausführenden Firma ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH aus Bayreuth steuerte Statistisches bei, erläuterte noch einmal im Schnelldurchgang das in der Anlage eingesetzte Verfahren und betonte die gute Zusammenarbeit ebenso wie den unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten.Für seine Verhältnisse fast schon ausufernd lange lobte Landrat Richard Reisinger vor allem die friedliche und harmonische Vermittlung der finanziell gesehen ja nicht so frohen Kunde an die Gemeindebürger und freute sich über die Teilnahme an seiner ersten Kläranlagen-Party.Dr. Hans Weiß vom Wasserwirtschaftsamt Weiden zitierte die Überschrift des Zeitungsberichts anlässlich der allerersten Einweihung der Edelsfelder Kläranlage und befand, dass Kläranlagen auch heute noch "ein Gebot der Notwendigkeit" seien. Den angrenzenden Lohbach habe die jüngste Maßnahme immerhin schon zwei Stufen in der Gewässerklassifizierung voran gebracht.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz gratulierte ebenfalls zum gelungenen Projekt und erinnerte daran, dass man die Bedeutung von Wasser erst zu schätzen wisse, wenn nicht genug davon vorhanden sei. Pfarrerin Ulla Knauer verwies ebenfalls auf den schon in der Heiligen Schrift gepriesenen Wert des Wassers, ihr katholischer Amtsbruder Pfarrer Johann Zeltsperger befand schlicht: "Alles, was geklärt ist, ist gut".Die Schüler der Edelsfelder Sebastian-Kneipp-Grundschule bereicherten den wortlastigen Vormittag mit einem Lied über jeden und alles, das auf dem Dorf wichtig ist. Gebete und die feierliche ökumenische Segnung setzten den Schlusspunkt unter den offiziellen Part. Am Nachmittag erkundeten dann die bürgerlichen Investoren das mit ihrem Geld ermöglichte Vorzeigeprojekt.