Zweiter Neubau für das Förderzentrum

Politik Sulzbach-Rosenberg

25.01.2017

7

0 25.01.2017

Am sonderpädagogischen Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg tut sich wieder was. Für den dritten Bauabschnitt (Neubau 2) müssen die Baumeisterarbeiten vergeben werden. Landrat Richard Reisinger blickte bei der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses in Freudenberg kurz auf die Maßnahme zurück. "Einen Neubau haben wir ja schon besichtigt, der steht." Dieser sei seit Anfang des Jahres in Betrieb genommen worden, so Diplom-Ingenieur Thomas Raithel vom Sachgebiet Gebäudemanagement. Die Sanierung der Turnhalle sei im Herbst abgeschlossen worden. Jetzt werde der Altbau abgerissen. Anfang April soll der Neubau 2 in Angriff genommen werden.

Einstimmig ermächtigte der Ausschuss den Landrat, nach der Ausschreibung den Auftrag für die Baumeisterarbeiten zu vergeben. "Nur wenige nehmen es wahr, weil es hinter einer anderen Schule versteckt ist", sagte Reisinger über das sonderpädagogische Förderzentrum.