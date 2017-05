Sport Sulzbach-Rosenberg

08.05.2017

0 08.05.201713

"Da schießt der Papa, da schießen die Mama und die drei Kinder" - Gausportbeauftragter Werner Fischer versprach "wenn nächstes Jahr die Oma noch mitmacht, gibt es einen Sonderpreis." Was war da los in Forsthof?

Dank für Organisation

Ergebnisse



Luftgewehr offene Klasse Rangliste LG: 1. Xenia Gareis, FSG Sulzbach 1911,0 Ringe 5; 2. Nico Vogenauer, Silberdistel Neutras, 1829,8 Ringe 4; 3. Rainer Siggelkow, Silberdistel Neutras,1755,4 Ringe 6.



Luftgewehr Schüler: 1. Fabian Siggelkow, Silberdistel Neutras, 1394,5 Ringe 9.



Luftgewehr Altersklasse: 1. Klaus Tuchbreiter, 1893 Rosenberg, 1972,5 Ringe 1; 2. Jürgen Dehling, 1912 Neukirchen, 1925,7 Ringe 2; 3. Pauline Regler, Silberdistel Neutras,1909,1 Ringe 3.



Luftpistole Rangliste LP: 1. Stefan Seidl, Tell Königstein, 1946,6 Ringe 1; 2. Christian Kopp, Tell Königstein, 1870,8 Ringe 2; 3. Christian Stadter, Tell Königstein, 1843,8 Ringe 4; 4. Georg Appel, Silberd. Neutras, 1796,5 Ringe 3.



Luftpistole Schüler: 1. Patrick Siggelkow, Silberdistel Neutras, 1282,8 Ringe.



Luftpistole aufgelegt Rangliste: 1. Alfred Birner, FSG Sulzbach, 1511,4 Ringe 1; 2. Kurt Falk, FSG Sulzbach, 1493,3 Ringe 3; 3. Theo Heinz, FSG Sulzbach, 1481,2 Ringe 4; 4. Klaus Staszek, FSG Sulzbach,1466,5 Ringe 2.

(rrd) Das 11. Ranglistenturnier des Schützengaues Sulzbach-Rosenberg ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Beim Abschluss mit gemeinsamem Essen hob Werner Fischer in seiner kurzen Ansprache die Familie Siggelkow hervor, die sich zum ersten Mal am Ranglistenturnier beteiligte und auch erst seit kurzem bei Silberdistel Neutras sich dem Schießsport angeschlossen habe. Sie versprachen im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Ob das mit der Oma klappt, verrieten sie aber nicht.Der Gabentisch war reichlich gedeckt im Schützenheim von Germania Großalbershof, in dem auch alle sechs Durchgänge geschossen wurden. Nach einem Essen, das im Startgeld von sechs Euro enthalten war, hatte Werner Fischer die Aufgabe, die einzelnen Sieger zu ehren. Zudem wurden noch drei prall gefüllte Geschenkkörbe verlost, von 2. Gausportleiter Gerald Helgert spendiert. Für das kommende Jahr haben sich schon wieder Spender gefunden.Den Breitensport fördern, aber auch der Geselligkeit dienen, Wettkampferfahrungen sammeln - auch im Blick auf bevorstehende Meisterschaften - das sind die Gründe, die Fischer veranlassten, dieses Ranglistenturnier zu organisieren. Geschossen wurde mit Luftgewehr und Luftpistole und Luftpistole aufgelegt. Der Gausportbeauftragte bedauerte, dass gerade im Jugendbereich dieses Schießen zu wenig angenommen wird. Bürgermeister Michael Göth hob hervor, dass der Schützensport in der Stadt sehr erfolgreich ist, was bei der jährlichen Sportlerehrung bewiesen wird.Georg Schmer, stellvertretender Gauschützenmeister, bedankte sich bei Werner Fischer und seinem Team für das Engagement und die reibungslose Organisation des Turniers.Für den Ablauf sorgten neben Werner Fischer auch seine Frau Monika, Gausportleiter Wolfgang Moll und sein Stellvertreter Gerald Helgert. Ein Dankeschön richtet Fischer auch an Günther Fleischmann, Schützenmeister von Germania Großalbershof, der nicht nur seine Stände zur Verfügung stellte, sondern auch für eine warme, gemütliche Stube und Getränke sorgte. Neben Rangliste und Ringwertung liefen eine Schinkenscheibe und ein Wanderpokal mit. Das beste Blattl der ersten zehn Wertungsschüsse von fünf Durchgängen wurde für den Gewinn des Wanderpokals gerechnet, das beste Blattl der letzten zehn Wertungsschüsse für die Schinkenscheibe. Die Luftpistolen-Auflageschützen bekamen ihren eigenen Schinken, und bei den Pistolenschützen wurde der Teilerfaktor 3,5 angewandt.Nico Vogenauer von Silberdistel Neutras konnte sich mit einem 16,5-Teiler den größten Schinken sichern. Bei den Aufgelegt-Pistolenschützen hatte Theo Heinz von der FSG Sulzbach mit einem 20,7-Teiler die Nase vorn beziehungsweise den Schinken in der Hand.Den Wanderpokal gewann bei den Luftgewehrschützen Pauline Regler von Silberdistel Neutras mit einem Gesamtteiler von 57,0 und bei den Pistolenschützen Stefan Seidl von Tell Königstein mit 203,4. Mit Urkunde und Medaille ausgezeichnet wurden jeweils die ersten drei in der Ringwertung. Zum ersten Mal wurde die Zehntel-Wertung durchgeführt, die auch bei den Meisterschaften kommt. In die Wertung kamen fünf von sechs Durchgängen mit jeweils 40 Schuss.