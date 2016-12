16 Judokas legen sich einen neuen Gürtel unter den Weihnachtsbaum

Sport Sulzbach-Rosenberg

16 Judokas stellten sich zum sportlichen Jahresabschluss einer Kyu-Gürtelprüfung. Als Gäste begrüßte der Vorsitzende des Judo-Vereins Sulzbach-Rosenberg, Gerald Schart, auch sechs Kandidaten von Bushido Amberg. In seiner Funktion als Trainer hatte er zusammen mit Gerd Brückner und Heinz-Ulrich Schmidt die Sportler über viele Wochen hinweg auf dieses Ereignis vorbereitet. Beide Prüfer versuchten, Unsicherheiten und Fehler in Vorprüfungen rechtzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Nach der obligatorischen Fallschule folgten Übungskämpfe (Randoris) in Stand und Boden. Mit wechselnden Partnern sollten alle in den einzelnen Kyu-Stufen geforderten Techniken in realistischen Situationen demonstriert werden. Im nächsten Abschnitt galt es, einzelne Judotechniken detailliert zu zeigen. Nach knapp 90 Minuten hielten alle Beteiligten ihre Graduierungsurkunden, das Trainingsbegleitheft zum nächsten Kyu und den neuen Gürtel in den Händen. Tim Kurockin und Lorenz Weber tragen jetzt den gelben Gürtel. Die Prüfung für Gelb-orange (6. Kyu) bestanden Vitali und Eduard Knaus, Alexander Rudi, Viona und Jonas Scharping sowie Adrian Atzenhofer. Marcel Knaus und Emily Beidin dürfen in Zukunft mit dem orangen Gürtel auf die Matte gehen. Die relativ schwierige Graduierung zu Orange-grün meisterten Sebastian Dethloff, Cornelia Schart, Nicolas Nagelschmidt, Tim Friedrich, Leo Neller und Justus Öckl. Im Bild die erfolgreichen Judokas und ihre Prüfer. Bild: shu