Sport Sulzbach-Rosenberg

05.04.2017

3

0 05.04.2017

Mit einem rekordverdächtigen Aufgebot reiste der TuS Rosenberg nach Erbendorf zum Gaueinzelentscheid der Kunstturnerinnen. Der Verein hatte 16 Starterinnen gemeldet, so viele wie schon lange nicht mehr. Die Jüngsten unter ihnen, aus dem Jahrgang 2009, absolvierten ihren ersten Wettkampf.

Die Mädchen turnten an den klassischen vier Geräten Sprung, Barren, Schwebebalken und Boden. Flickflacks, Überschläge und komplizierte Sprünge waren am Boden zu bewundern. Am Schwebebalken sah man Handstände, Räder und Salto-Abgänge. Auch am Sprung überzeugten die Turnerinnen mit Überschlägen, Hocken und Grätschen. Am Ende des langen Wettkampftages konnte der TuS Rosenberg auf beachtliche Erfolge stolz sein. Im Einzelnen gab es folgende Platzierungen:Jahrgang 2004: Sandra Klemenz (4. Platz), Antonia Roll (5. Platz), Lara Kraska (6. Platz), Salome Lederer (9. Platz), Maja Mertel (11. Platz) und Lena Strobel (17. Platz)Jahrgang 2005: Vivien Jörgenson (7. Platz)Jahrgang 2006: Rosalie Steger (1. Platz) und Patrizia Oerter (7. Platz)Jahrgang 2007: Juli Karner (3. Platz)Jahrgang 2008: Emma Welz (1. Platz)Jahrgang 2009: Marlene Wolf (3. Platz), Alisa Lamm (6. Platz), Lara Rupprecht (7. Platz), Leni Karner (8. Platz) und Amelie Gross (9. Platz)