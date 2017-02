Sport Sulzbach-Rosenberg

19.02.2017

140

0 19.02.2017140

Thomas Ziemer, Marek Mintal, Andy Wolf - das sind die klangvollsten Namen, die mit dem All-Star-Team des 1.FC Nürnberg das AH-Auftaktturnier beim Hallenmasters des SV Illschwang fast souverän gewinnen - fast, denn die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht überraschen.

Die übrigen FCN-Spieler waren ebenfalls ehemalige Profis des Club. Mittlerweile zum dritten Mal nahmen sie an dem Turnier bei. Auch heuer zeigten sie sich begeistert von der tollen Atmosphäre in der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg. Gespielt wurde jeder gegen jeden, so dass sich die übrigen sieben Mannschaften mit dem All Star Team messen konnten. Am Ende hatten die Nürnberger 19 Punkte auf ihrem Konto, bei einem Torverhältnis von 25:5. Einzig allein den Sportfreunden Ursulapoppenricht gelang es, dem 1. FC Nürnberg einen Punkt abzuknöpfen. Ergebnismäßig schlugen sich die übrigen Vereine sehr achtbar in den Begegnungen gegen den FCN. Mit 16 Punkten erreichten Punkten kam die SG Illschwang/Schwend auf Platz 2.Alte-Herren-TurnierIllschwang - Ursulapoppenricht 2:1FC Edelsfeld - 1.FC Nürnberg 1:3DJK Ammerthal - SK Fürnried 0:1SV Kauerhof - SV Sorghof 2:11.FC Nürnberg - SG Illschwang 3:0SF Ursulapoppenricht - FC Edelsfeld 1:1SV Sorghof - DJK Ammerthal 4:0SK Fürnried - SV Kauerhof 2:2DJK Ammerthal - 1.FC Nürnberg 1:8SV Sorghof - SG Illschwang 1:3FC Edelsfeld - SK Fürnried 0:11.FC Nürnberg - SV Kauerhof 2:0SF Ursulapoppenricht - SV Sorghof 2:1SG Illschwang - SK Fürnried 2:0DJK Ammerthal - FC Edelsfeld 0:1SG Illschwang - FC Edelsfeld 0:0SF Ursulapoppenricht - SV Kauerhof 2:4SK Fürnried - SV Sorghof 0:01.FC Nürnberg - SF Ursulapoppenricht 2:2SV Kauerhof - DJK Ammerthal 1:1SV Sorghof - 1.FC Nürnberg 0:2SK Fürnried - SF Ursulapoppenricht 1:1SV Kauerhof - FC Edelsfeld 1:0DJK Ammerthal - SG Illschwang 1:21.FC Nürnberg - SK Fürnried 5:1FC Edelsfeld - SV Sorghof 1:3SF Ursulapoppenricht - Ammerthal 0:1SG Illschwang - SV Kauerhof 3:11. 1.FC Nürnberg 25:5 192. SG Illschwang/Schwend 12:7 163. SV Kauerhof 11:11 114. SK Fürnried 6:10 95. SV Sorghof 10:10 76. SF Ursulapoppenricht 9:12 67. FC Edelsfeld 4:9 58. DJK Ammerthal 4:17 4___Mehr Bilder im Internet: