25.05.2017

25.05.2017

In Wackersdorf fand eine Landes-DAN-Prüfung (Schwarzgurt-Prüfung) der Bayerischen Taekwondo Union statt. Auch zwei Sportler der Abteilung Taekwondo des TuS Rosenberg nahmen daran teil. Annkathrin Girisch und Valentin Bräutigam stellten sich der Herausforderung zum 1. DAN.

Nach der Begrüßung durch den Bundesprüfungswesen-Referenten der Deutschen Taekwondo Union Wilfried Pixner konnte pünktlich mit der Prüfung mit 18 Teilnehmern begonnen werden. Mit einem guten Gefühl traten auch die beiden TuS-Sportler zur Prüfung an. Beide mussten jeweils ein dreiköpfiges Prüfungskomitee in den Taekwondo-Disziplinen "Poomsae" (Formenlauf), "Ilbo-Taeryon" (Ein-Schritt-Kampf), "Gyorugi" (Vollkontakt-Wettkampf) und "Hosinsul" (Selbstverteidigung) sowie zu guter Letzt beim "Kyok-pa" (Bruchtest) davon überzeugen, dass sie die Anforderungen eines Schwarzgurtes erfüllen. Es zeigte sich schnell, dass in der mehrmonatigen Vorbereitung alles richtig gemacht wurde. Die Leistungen der beiden Sportler lagen durchwegs im sehr guten Bereich.Nach gut vier Stunden Prüfung und einer halben Stunde zittern auf das Ergebnis konnten Annkathrin Girisch und Valentin Bräutigam endlich die langersehnte Urkunde zum 1. Dan aus den Händen der Prüfungsvorsitzenden Andrea Gruber (6.DAN) entgegennehmen. Die Sparte Taekwondo des TuS Rosenberg freut sich über die steigende Zahl der DAN-Träger im Verein. Aktuell hat der Verein nun 13 Schwarzgurte in seinen Reihen. Der TuS Rosenberg bietet Training für Jugendliche und Erwachsene jeden Montag und Donnerstag ab 19.45 Uhr im Gymnastikraum oberhalb der Stadiongaststätte des Aicher-Stadions in Rosenberg an.Nähere Informationen zu Taekwondo und den Trainingszeiten unter: www.taekwondo-rosenberg.de