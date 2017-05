Sport Sulzbach-Rosenberg

26.05.2017

26.05.2017

Ein aufregendes Judowochenende haben die Sportler des Sulzbacher Judo-Vereins erlebt: Bei den Nordbayerischen Vereinsmeisterschaften U 12 (männlich) in Höchberg hatte der Judo-Verein vier Nachwuchskämpfer aus der Altersklasse U 10 nominiert.

Der Oberpfalz-Dritte hatte gegen Ansbach erwartungsgemäß einen schweren Stand und unterlag deutlich. In der Trostrunde wartete der Favorit TV Erlangen, doch es folgte ein äußerst knappes Unentschieden - wobei die Kampfrichter nach einer Fehlentscheidung die Unterbewertung zugunsten der Erlanger beeinflussten. Besser als mit diesem 9. Platz erging es am Nachmittag den Sulzbacher Mädchen, die mit dem TuS Kastl eine Kampfgemeinschaft bilden. Zwei Kämpfer durften wegen unkorrekter Eintragungen im Pass nicht starten. So wurden die drei Sulzbacher nur durch eine Kämpferin unterstützt. Nach zwei Niederlagen gegen KG Altdorf/Altenfurt und JC Oberhaid gelang gegen PTSV Hof der entscheidende Sieg zu Bronze.Erfolgreich lief es auch in Mühlhausen: Die U 10-Jugend holte mit Sebastian Marx und Michael Perrey Gold sowie Silber für Jonas Scharping, Bronze Diego Schnellinger und Michael Schötz. Bei der U 12 gab es Gold für Marcel Knaus, Silber ging an Elias Stubenvoll und Kevin Knaus. Cornelia Schart und Emily Beidin erkämpften Platz 1 (Mädchen-U 12). Viona Scharping holte Bronze.