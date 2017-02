Sport Sulzbach-Rosenberg

Das dritte Derby in der Saison 2016/17 steht an: Die Basketballer der BG Sulzbach erwarten den TV Amberg in den Play-offs zur Bayernliga. In der Punkterunde gab's zwei Amberger Siege - aber die waren extrem knapp. Begegnung Nummer eins musste in die Verlängerung (90:81), Nummer zwei endete 88:86 für den TV. "In dieser Relegationsrunde kann jeder jeden schlagen, und so ein Spiel auf so hohem Niveau ist ein Leckerbissen für die Zuschauer", sagt Thomas Ruhland, Trainer der BG Sulzbach. Und: "Wir werden alles geben, um diesmal als Sieger vom Platz zu gehen. Ich hoffe in Bestbesetzung auflaufen zu können, nur unser Top-Rebounder De Roche ist aus beruflichen Gründen noch in den Staaten." Beginn ist am Sonntag, 19. Februar, um 15.30 Uhr im HCA-Gymnasium. Bild: ref