Sport Sulzbach-Rosenberg

20.02.2017

20.02.2017

Spannende, teilweise hart umkämpfte Spiele mit insgesamt 66 Mannschaften bekommen die zahlreichen Zuschauer beim 9. Hallenmasters des SV Illschwang auf Kunstrasen in der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg zu sehen - und große Namen.

Hallenmasters 2017 Herren



1. TuS Rosenberg, 2. SV Hahnbach, 3. DJK Ammerthal II, 4. 1.FC Schlicht, 5. SV Illschwang/Schwend, 6. SV Kauerhof, 7. SV Etzelwang, 8. SV Loderhof/Sulzbach.



B-Juniorinnen



1. 1.FC Nürnberg, 2. JFG Kümmersbruck Mittlere Vils, 3. 1.FFC Frankfurt, 4. TSG 1899 Hoffenheim, 5. FC Ingolstadt 04, 6. SC Kirchenthumbach, 7. SV Illschwang, 8. TuS Rosenberg.



D-Junioren



1. 1.FC Nürnberg, 2. FC Amberg, 3. JFG Herzogstadt, 4. SV Hahnbach, 5. JFG Amberg-Sulzbach West 08, 6. SG Illschwang/Schwend/Kastl I, 7. 1.FC Neukirchen, 8. FC Großalbershof, 9. JFG Vilstal, 10. SG Illschwang/Schwend/Kastl II.



E-Junioren



1. SSV Jahn Regensburg, 2. 1.FC Nürnberg, 3. TSV 1860 München, 4. SV Loderhof/Sulzbach, 5. 1.FC Schlicht, 6. SV Kauerhof, 7. TSV Nittenau, 8. SV Illschwang/Schwend, 9. DJK Ursensollen, 10. SpVgg Weigendorf.



F-Junioren



1. SSV Jahn Regensburg, 2. 1.FC Nürnberg, 3. SV Raigering, 4. TuS Rosenberg, 5. DJK Ammerthal, 6. 1.FC Neukirchen, 7. FC Edelsfeld, 8. SpVgg Weigendorf, 9. SV Illschwang/Schwend, 10. DJK Ursensollen.

Denn an den insgesamt sechs Turnieren nahmen auch die Nachwuchsteams einer Reihe von Vereinen teil, die im Herren- oder Damenfußball deutschlandweit einen guten Klang haben. Von den Namen her am attraktivsten besetzt war das Turnier der B-Juniorinnen. Erstmals nahm daran die TSG Hoffenheim teil. Die Mädchen des FFC Frankfurt, des 1. FC Nürnberg und des FC Ingolstadt 04 sind schon seit Jahren mit dabei.Bei den Gruppenspielen der Vorrunde ließ überraschend die JFG Kümmersbruck Mittlere Vils den FCN und den FC Ingolstadt hinter sich. In der anderen Vorrundengruppe belegten die TSG Hoffenheim und der FFC Frankfurt die beiden ersten Plätze. Im Halbfinale gewann die JFG Kümmersbruck Mittlere Vils mit 2:1 gegen den FFC Frankfurt und der 1.FC Nürnberg mit 2:0 gegen die TSG Hoffenheim. Im Spiel um Platz 3 war der FFC Frankfurt mit 2:1 gegen Hoffenheim erfolgreich. Durch ein 3:1 gegen die JFG Mittlere Vils konnte der 1.FC Nürnberg den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.Zahlreiche Lokalderbys gab es beim Turnier der ersten Mannschaften. Für das Halbfinale hatten sich die DJK Ammerthal II, der SV Hahnbach, der FC Schlicht und der TUS Rosenberg qualifiziert. Das Endspiel gewann Rosenberg knapp mit 3:2 gegen Hahnbach. Auf Rang drei kam Ammerhal II durch einen 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen. Da es für den TuS der dritte Erfolg beim Hallenmasters war, dürfen sie den Wanderpokal endgültig behalten.Der 1.FC Nürnberg und der FC Amberg dominierten beim D-Jugendturnier als Sieger der beiden Vorrundengruppen. Beide Vereine setzten sich in den Halbfinals deutlich gegen den SV Hahnbach und die JFG Herzogstadt durch. Im Endspiel gewann der Club mit 3:0. Sowohl bei der E-Jugend, wie auch bei der F-Jugend gewann der SSV Jahn Regensburg die jeweiligen Endspiele gegen den 1.FC Nürnberg: bei der E-Jugend mit 3:1 und bei der F-Jugend mit 1:0.Bei der E-Jugend musste sich der Nachwuchs des TSV 1860 München mit Rang drei zufrieden geben. In der Vorrunde ging die entscheidende Begegnung gegen den späteren Turniersieger mit 0:1 verloren. Daüberhinaus gab es einige Einlagespiele. B-Jugend: SG Illschwang/Schwend/Kastl - SV Hahnbach 3:5; C-Jugend: SG Illschwang/Schwend/ Kastl - JFG Amberg-Sulzbach West 08 8:1; E2-Jugend: SV Illschwang/Schwend - SV Raigering 5:3; F2-Jugend: SV Illsc hwang/Schwend - FSV Gärbershof 3:3; G-Jugend: SV Illschwang/Schwend - SV Loderhof/Sulzbach 3:5; Damen: SG Ursensollen/Illschwang - DJK Ammerthal 2:0.