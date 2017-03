Sport Sulzbach-Rosenberg

Ein positives Fazit des ersten Jahres des neuen Vorstandsteams zog der Bezirksvorsitzende der Oberpfälzer Basketballer Willi Merkl. Vor allem wandte er sich an die Entscheider in der Region: "Ohne Hallen gibt es keine Integrationsarbeit", betonte er beim Bezirkstag in Sulzbach-Rosenberg.

"Die Arbeit, die unsere Basketballer leisten, ist unglaublich wichtig für unsere Kinder sowie für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft insgesamt", würdigte er in einer diskussionsfreudigen Runde die Bedeutung der 17 Vereine des Bezirks. Er bedauere, dass davon viel zu wenig bei den verantwortlichen Politikern ankomme. "Allein der Landkreis Neustadt/WN gibt 5 Millionen Euro im Jahr für die Jugendhilfe, für schwer erziehbare Jugendliche aus und die Krankenkassen zudem Millionen für die Behebung der Defizite durch Bewegungsmangel", sagte Merkl: "Das bieten wir fast zum Nulltarif."Daher müsse über Fragen wie gesperrte Hallen, Schulsportgeräte, die Vereine nicht nutzen dürfen, die Entlohnung ehrenamtlicher Trainer sowie die verhältnismäßig geringen Mittel des Freistaats für außerschulischen Sport diskutiert werden. "Wir Sportvereine brauchen Unterstützung, Regelmäßigkeit und Strukturen", so der Vorsitzende. Darin bezog er ausdrücklich auch die Hilfe der vier fränkischen Top-Vereine ein.Mit der Entwicklung im Oberpfälzer Basketball generell könne man nicht völlig zufrieden sein, so der Bezirkschef. Ehemalige Vereinsstandorte wie Waldsassen, Wiesau, Auerbach, Vohenstrauß, Parsberg, Bad Kötzting und Furth im Wald wären nun "weiße Flecken". Im Vergleich zur Vorsaison habe man vier Jugendteams verloren. Als positive Entwicklungen bezeichnete Willi Merkl die Grundschulliga, initiiert von drei Vereinen im Raum Weiden und die 2016 erstmals ausgetragene Sommerliga für Jugendteams, die bei den Delegierten auf viel Resonanz stieß.