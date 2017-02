Sport Sulzbach-Rosenberg

02.02.2017

02.02.2017

Es geht um Fahrkarten nach Hof. In Sulzbach-Rosenberg und in Hirschau stehen die Bogenschützen an der Linie, um mit ihren Pfeilen das gewünschte Ziel zu erreichen.

Zwei Orte

/Hirschau. Knapp 140 Bogenschützen von der Schüler- bis zur Seniorenklasse wetteiferten bei den Landesmeisterschaften Halle des Oberpfälzer Schützenbundes um den Titel und Medaillen. Die Besten kämpften um die Fahrkarten zur deutschen Meisterschaft, die im März in Hof stattfindet.Wegen der großen Zahl der qualifizierten Bogenschützen wurde die Meisterschaft auf zwei Wettkampforte aufgeteilt. Die Recurveschützen starteten in der Dreifachturnhalle der Krötenseeschule in Sulzbach-Rosenberg, und die Compund-, Blankbogen- und Individualbogenschützen gingen in Hirschau an die Startlinie.Landesbogenreferent Helmut Aures (Sulzbach-Rosenberg) lobte nach Abschluss der Meisterschaft sowohl die ausrichtenden Vereine Diana Hirschau und Bogenschützen Sulzbach-Rosenberg wie auch die Bogensportler für ihre Leistungen. Er zeigte sich überzeugt, dass einige von ihnen nach Abschluss aller Landesmeisterschaften in den einzelnen Bundesländern aufgrund der dann errechneten Limitzahlen auch bei den deutschen Meisterschaften vertreten sein werden (Ergebnisse siehe unten).