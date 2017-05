Sport Sulzbach-Rosenberg

03.05.2017

03.05.2017

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss: Die Handballerinnen des HC Sulzbach bezwangen die HSG Nabburg/Schwarzenfeld mit 32:31. Die Gegnerinnen stecken zwar mitten im Abstiegskampf der Landesliga, dennoch hatten sich die HC-Damen auf eine kämpferische Leistung der HSG eingestellt. Und genauso kam es auch. Von Anfang an hielten die Mädels um Trainer Jürgen Böhm dagegen und versuchten die Heimmannschaft mit einer aggressiven Abwehr aus dem Konzept zu bringen. Gestützt auf die beiden Rückraumschützinnen Kovarikova und Völkl-Simbeck kam die HSG ein ums andere Mal zum Torerfolg. Richtig gefährlich wurden sie aber nicht, und wieder einmal suchten sie die Lösung in einer Manndeckung gegen Nicole Schiegerl. Zwar blieb die Partie bis in die Schlussminuten spannend, nachdem der HC jedoch eine doppelte Manndeckung spielte, agierten die verbliebenen Akteurinnen der HSG sehr hilflos und fanden keine Lücke mehr. Der Endstand von 32:31 ist damit auf jeden Fall verdient, auch wenn man der HSG Nabburg für ihren couragierten Auftritt Respekt zollen muss.

HC Sulzbach: Rösel, Klinger (Tor); Kopp 9, Schiegerl 8, Luber, Pöllath je 4, Häckl 3, George 2, Macarei, Himmerer je 1, Ertel, Krieger, Müller.