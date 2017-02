Sport Sulzbach-Rosenberg

15.02.2017

15.02.2017

Dank abstatten auf höchster Rathaus-Ebene war angesagt, als Stadtlauforganisator Ernst Schleicher von der Betriebssportgruppe Post (BSG) in die gute Stube von Bürgermeister Michael Göth einlud. Hier gab es einen Rückblick auf 30 Jahre Sulzbacher Stadtlauf - eine Zeitreise in die Geschichte der Traditionsveranstaltung.

Im Mittelpunkt stand die Ehrung für die Ex-Stadtangestellte Gunda Pirner. Ihr überreichte Schleicher einen Geschenkkorb für über zwei Jahrzehnte tatkräftige Hilfe bei der Erstellung der Ergebnislisten. Ebenfalls bedacht wurden zwei Stadtlauf-Oldies: Anna Weigl (TST Ammerthal), die alle 30 Stadtläufe erfolgreich absolviert hat, und Heiko Backofen (TuS Rosenberg), der in 29 Jahren seine Runden durch die Herzogstadt drehte. Beide bekamen von Schleicher einen roten Umschlag mit pro-Su-Ro-Gutschein. "Wir mussten immer dabei sein, weil es so schön war. Der Stadtlauf gehört für uns zum Jahresablauf, wie Weihnachten", betonten beide.Schleicher dankte der Stadt für drei Jahrzehnte Schirmherrschaft unter den drei Bürgermeistern Hans Göth, Gerd Geismann und Michael Göth, sowie Vertriebsdirektor Alois Auer vom Hauptsponsor Sparkasse Amberg-Sulzbach für die Unterstützung. Besonderen Dank richtete Schleichers an seine drei Mitstreiter von der Betriebssportgruppe mit Vorsitzendem Helmut Fackler, sportlichem Mitorganisator Heiner Lederer sowie Pressereferent Andreas Weber, der über 25 Jahre am Podium die Läufe moderierte und die Siegerehrungen mit den Honoratioren vornahm. "Alle drei sind Ikonen der BSG Post und waren von Anfang an dabei."Nach dem Dank von Bürgermeister Göth für das große Engagement von Ernst Schleicher und seiner Crew, gab es große Zuversicht aller Beteiligter, dass es nach weiteren Gesprächsrunden mit Vereinsvertretern und dem Kulturamt der Stadt den traditionellen Lauf zum Altstadtfest auch künftig geben kann. Göth, Schleicher und Auer sagten Unterstützung zu.