Sport Sulzbach-Rosenberg

11.05.2017

0 11.05.2017

Platz drei wurde letzte Woche verspielt, aber ein Ziel fürs letzte Spiel einer durchwachsenen Saison bleibt: Die Landesliga-Handballerinnen des HC Sulzbach wollen in der Runde in eigener Halle ungeschlagen bleiben.

Das einzige Team, das ihnen noch in die Quere kommen kann, ist am Sonntag, 14. Mai, um 14 Uhr die HSG Pleichach. Der Aufsteiger ist bereits gerettet, während die beiden Mitaufsteiger Lichtenau und Forchheim die direkte Rückreise in die Bezirksoberliga antreten müssen.Neben dem Heimnimbus wollen die Sulzbacherinnen die Saison positiv und mit gutem Gefühl abschließen, bevor es dann in ein paar Wochen schon wieder in die anstrengende Vorbereitung geht. Zwei Punkte sind in der Krötenseehalle also noch mal Pflicht.Verabschieden muss sich das Team dann von den beiden Jungtorhüterinnen Ann-Kathrin Rösel und Kerstin Hübner, die aus beruflichen Gründen in der nächsten Saison nicht mehr beim HC Sulzbach spielen. Auch für den langjährigen Co-Trainer Martin Müller, der die Mannschaft durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat, wird's das letzte Spiel. Er wird mit Sicherheit eine Lücke hinterlassen.HC Sulzbach: Hübner, Rösel, Schiegerl, Ertel, Pöllath, Müller, Kopp, Wagner, George, Macarei, Häckl, Himmerer, Luber, Krieger.