Sport Sulzbach-Rosenberg

16.03.2017

1

0 16.03.2017

Für Furore sorgen die E- und F-Jugendspielerinnen der Volleyballgemeinschaft Sulzbach-Rosenberg. Sie dominieren die Jugendrunde im Kreis.

Mit zehn Siegen in zehn Spielen gewann die E-Jugend souverän die Kreismeisterschaft und qualifizierte sich für die Oberpfalzmeisterschaft. Dort rechnet sie sich Chancen aus, die Qualifikation für die nordbayerische Meisterschaft zu schaffen.Mindestens ebenso beeindruckend schlug sich die F-Jugend, die mit drei Mannschaften in der Kreismeisterschaft angetreten war. Sie belegte am Ende die Plätze 1 (ohne Satzverlust!), 2 (nur eine Niederlage gegen die 1. Mannschaft) und 4 (drei Niederlagen, davon zwei gegen die eigenen Teams).In dieser Altersstufe wurde die Oberpfalzmeisterschaft bereits gespielt, bei der sich die VG Sulzbach-Rosenberg mit einem dritten Platz die Fahrkarte zur nordbayerischen Meisterschaft löste. Jetzt hoffen Spielerinnen und Betreuer natürlich auf einen weiteren Coup, der ihnen dann das Startrecht bei bayerischen Meisterschaft bescheren würde.Davor stehen aber schwierige Spiele gegen die Vertreter aus Franken an, namentlich die Teams aus Feucht, Memmelsdorf und Mömlingen. Sollte am Ende eine Platzierung unter den ersten Acht gelingen, wäre das nach Jahren wieder ein Riesenerfolg für das zärtlich gehütete Pflänzchen Volleyball in Sulzbach-Rosenberg. Dabei verdient auch das Engagement der Eltern Anerkennung.